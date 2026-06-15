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Dimas Choirul
Selasa, 16 Juni 2026 | 03.18 WIB

BGN Bakal Audit Seluruh Dapur MBG Saat Libur Sekolah, Insentif SPPG Tak Lagi Dipukul Rata Rp6 Juta

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).(Istimewa). - Image

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).(Istimewa).

JawaPos.com – Badan Gizi Nasional (BGN) berencana melakukan audit menyeluruh terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama masa libur sekolah.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan pembenahan data menjadi salah satu fokus utama karena menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Internal kami di BGN pun akan melakukan transformasi ya, dari mulai SDM-nya, dari mulai tata kelolanya. Data itu sangat penting karena itu yang terus terang saya lihat sejak dari awal saya datang karena tidak mungkin kita membuat kebijakan tanpa data yang jelas. Nah, itu yang masih terus kami perbaiki,” ujarnya usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IX di Gedung DPR, Senayan, Senin (15/6).

Agustina menuturkan BGN akan memanfaatkan momentum libur sekolah untuk melakukan pembenahan di lapangan. Selama periode tersebut, penyaluran MBG kepada peserta didik yang sedang libur akan dihentikan sementara.

“Kami akan stop semua, kami akan audit semua dapur sehingga nanti mudah-mudahan ketika nanti anak-anak sudah masuk sekolah kita sudah lebih baik. Kondisi di lapangan sudah lebih rapi,” katanya.

Skema Insentif Rp6 Juta Tak Lagi Dipotong Rata 

Selain melakukan audit dapur, BGN juga menyiapkan evaluasi terhadap skema insentif bagi pengelola SPPG.

Menurut Agustina, besaran insentif yang selama ini dipukul rata sebesar Rp6 juta akan ditinjau ulang setelah data penerima manfaat selesai diperbaiki.

“Nanti itu termasuk ya. Setelah data penerima manfaat itu fix ya, kami harapkan nanti insentifnya enggak fix Rp6 juta semua,” ujarnya.

Editor: Kuswandi
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