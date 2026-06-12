Massa Aksi Tinggalkan Lokasi Demo, Arus Lalu Lintas di Kawasan Bundaran HI Mulai Normal

JawaPos.com - Polda Metro Jaya memastikan arus lalu lintas di Kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) perlahan berangsur kembali normal pada Jumat malam (12/6). Termasuk diantaranya operasional Transjakarta yang semula sempat terganggu. Seiring pergerakan massa aksi meninggalkan lokasi demo, kepadatan di lokasi tersebut perlahan berkurang.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto yang turun langsung ke lokasi aksi menyampaikan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang melaksanakan demo secara damai. Meski batal berdemo di Bundaran HI, mereka tetap menyuarakan aspirasi di tengah-tengah upaya menerobos barikade polisi dan TNI di Kawasan Dukuh Atas.

”Terkait adanya pengalihan arus, penutupan arus, kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat yang terdampak situasi kondisi arus lalu lintas. Karena, memang ini harus dilakukan rekayasa secara situasional untuk mengamankan para peserta aksi dari mahasiswa,” kata dia.

Budi memastikan, jajaran kepolisian dan TNI yang bertugas sebagai tim gabungan melaksanakan tugas dengan baik. Sesuai arahan dari Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri, petugas mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis kepada para pendemo dari kalangan mahasiswa. Sementara terduga perusuh yang berusaha menyusup ditindak tegas.

”Jadi secara umum, pelayanan pengamanan (aksi demo hari) ini berjalan dengan aman, tertib, dan dapat dikendalikan,” ucap Budi.

Meski sampai pukul 20.30 WIB masih tampak kepadatan di sekitar Bundaran HI, Budi mengungkapkan bahwa arus lalu lintas telah dinormalisasi. Sehingga pada pukul 21.00 WIB tadi, kendaraan yang semula tidak bisa melintas Jalan Jenderal Sudirman mengarah Bundaran HI sudah mulai bisa menggunakan ruas jalan tersebut.

”Kita melihat sendiri petugas pengamanan sudah dikendorkan, arus lalu lintas juga kembali normal. Artinya sudah tidak ada massa yang bertahan di lokasi-lokasi tertentu. Tetapi, ini tidak menghentikan petugas di dalam memonitor situasi kamtibmas yang ada di wilayah Jakarta,” ujarnya.

Budi pun memastikan bahwa sudah tidak ada lagi massa di lokasi aksi. Termasuk di titik-titik yang menjadi pusat pelaksanaan demo hari ini. Untuk memastikan kondisi arus lalu lintas benar-benar normal kembali, pihak kepolisian masih akan terus berjaga di lokasi tersebut. Mengingat sejumlah persiapan juga akan dilakukan berkaitan dengan event olahraga yang bakal berlangsung besok (13/6).