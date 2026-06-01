Ledakan Diduga Bom Perang Dunia II di Biak Papua: Tim Jibom Gegana Sisir Lokasi

Ledakan diduga bom sisa Perang Dunia II ledakkan Kompleks Perikanan, Jalan Walter Mongonsidi, Distrik Biak Kota, Papua, Minggu (31/5). (Istimewa)
JawaPos.com - Tim Jibom Gegana Sat Brimob Polda Papua dikerahkan ke Biak guna menyisir lokasi ledakan hebat yang diduga berasal dari bom sisa Perang Dunia II. Ledakan yang terjadi di Kompleks Perikanan, Jalan Walter Mongonsidi, Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota ini mengakibatkan 5 korban jiwa dan kerusakan bangunan yang cukup parah.
Penyisiran intensif dilakukan untuk memastikan keamanan lokasi serta mengantisipasi adanya benda berbahaya lain di sekitar area pemukiman warga.
Aparat kepolisian bergerak dalam menangani dampak ledakan bom di Biak Numfor. Tim Jibom Gegana dikerahkan ke lokasi ledakan Biak Papua untuk melakukan sterilisasi menyeluruh.
Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Cahyo Sukarnito mengonfirmasi pergerakan personel khusus tersebut ke area kejadian.
"Siang ini direncanakan Tim Jibom Gegana Sat Brimob Polda Papua akan bertolak ke Biak. Teknis pelaksanaan nunggu tim," ujar Kombes Pol. Cahyo Sukarnito saat dikonfirmasi JawaPos.com, Senin (1/6).
Selain mengamankan lokasi, fokus utama petugas gabungan saat ini adalah mengedepankan aspek kemanusiaan dan mengevakuasi seluruh warga yang terdampak.
Update Korban Ledakan Bom Perang Dunia II di Biak
Data terbaru dari pihak kepolisian menunjukkan dampak yang cukup besar dari insiden ledakan diduga bom peninggalan Perang Dunia II ini. Tercatat ada 5 korban meninggal dunia, 3 orang masih hilang, dan 19 warga mengalami luka ringan.
Selain itu, sebanyak 55 jiwa yang terdiri dari 3 balita dan 52 orang dewasa terpaksa mengungsi karena rumah mereka terdampak. Ledakan ini juga menghancurkan 9 rumah di sekitar titik lokasi dan menyebabkan 3 rumah lainnya rusak ringan.
Berikut adalah identitas 5 korban meninggal dunia yang berada di RSUD Biak dan direncanakan dimakamkan hari ini di TPU Surido, Distrik Biak Kota:
- Deflin Raubaba (41 th)
- Moris Raubaba (24 th)
- Karmila Ayorbaba (25 th)
- Israel Raubaba (7 th)
- Isril Raubaba (5 th)
