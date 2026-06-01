Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Senin, 1 Juni 2026 | 22.00 WIB

Ledakan Diduga Bom Perang Dunia II di Biak Papua: Tim Jibom Gegana Sisir Lokasi

Ledakan diduga bom sisa Perang Dunia II ledakkan Kompleks Perikanan, Jalan Walter Mongonsidi, Distrik Biak Kota, Papua, Minggu (31/5). (Istimewa) - Image

Ledakan diduga bom sisa Perang Dunia II ledakkan Kompleks Perikanan, Jalan Walter Mongonsidi, Distrik Biak Kota, Papua, Minggu (31/5). (Istimewa)

JawaPos.com - Tim Jibom Gegana Sat Brimob Polda Papua dikerahkan ke Biak guna menyisir lokasi ledakan hebat yang diduga berasal dari bom sisa Perang Dunia II. Ledakan yang terjadi di Kompleks Perikanan, Jalan Walter Mongonsidi, Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota ini mengakibatkan 5 korban jiwa dan kerusakan bangunan yang cukup parah.

Penyisiran intensif dilakukan untuk memastikan keamanan lokasi serta mengantisipasi adanya benda berbahaya lain di sekitar area pemukiman warga.

Aparat kepolisian bergerak dalam menangani dampak ledakan bom di Biak Numfor. Tim Jibom Gegana dikerahkan ke lokasi ledakan Biak Papua untuk melakukan sterilisasi menyeluruh.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Cahyo Sukarnito mengonfirmasi pergerakan personel khusus tersebut ke area kejadian.

"Siang ini direncanakan Tim Jibom Gegana Sat Brimob Polda Papua akan bertolak ke Biak. Teknis pelaksanaan nunggu tim," ujar Kombes Pol. Cahyo Sukarnito saat dikonfirmasi JawaPos.com, Senin (1/6).

Selain mengamankan lokasi, fokus utama petugas gabungan saat ini adalah mengedepankan aspek kemanusiaan dan mengevakuasi seluruh warga yang terdampak.

Update Korban Ledakan Bom Perang Dunia II di Biak
Data terbaru dari pihak kepolisian menunjukkan dampak yang cukup besar dari insiden ledakan diduga bom peninggalan Perang Dunia II ini. Tercatat ada 5 korban meninggal dunia, 3 orang masih hilang, dan 19 warga mengalami luka ringan.

Selain itu, sebanyak 55 jiwa yang terdiri dari 3 balita dan 52 orang dewasa terpaksa mengungsi karena rumah mereka terdampak. Ledakan ini juga menghancurkan 9 rumah di sekitar titik lokasi dan menyebabkan 3 rumah lainnya rusak ringan.

Berikut adalah identitas 5 korban meninggal dunia yang berada di RSUD Biak dan direncanakan dimakamkan hari ini di TPU Surido, Distrik Biak Kota:

- Deflin Raubaba (41 th)
- Moris Raubaba (24 th)
- Karmila Ayorbaba (25 th)
- Israel Raubaba (7 th)
- Isril Raubaba (5 th)

Editor: Mohamad Nur Asikin
Tags
Artikel Terkait
Ngeri Kondisi TKP Ledakan Bom Perang Dunia II di Biak, 6 Rumah Hancur, 5 Orang Meninggal Dunia - Image
Nasional

Ngeri Kondisi TKP Ledakan Bom Perang Dunia II di Biak, 6 Rumah Hancur, 5 Orang Meninggal Dunia

Senin, 1 Juni 2026 | 03.07 WIB

Ledakan Diduga Bom Peninggalan Perang Dunia II Guncang Biak, 5 Orang Tewas dan 3 Warga Dilaporkan Hilang - Image
Nasional

Ledakan Diduga Bom Peninggalan Perang Dunia II Guncang Biak, 5 Orang Tewas dan 3 Warga Dilaporkan Hilang

Senin, 1 Juni 2026 | 02.35 WIB

Ledakan Bom di Kolombia Tewaskan 20 Orang, Mayoritas Perempuan - Image
Internasional

Ledakan Bom di Kolombia Tewaskan 20 Orang, Mayoritas Perempuan

Senin, 27 April 2026 | 16.11 WIB

Terpopuler

Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis - Image
1

Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis

2

Prediksi Line Up PSG Menghadapi Arsenal di Final Liga Champions

3

Link Live Streaming PSG vs Arsenal Malam Ini Final Liga Champions, Siaran Langsung Jam Berapa dan Tayang di TV Mana?

4

3 Calon Pelatih Liverpool Musim Depan, Semua Masih Muda dan Bertalenta!

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Prediksi Skor PSG vs Arsenal di Final Liga Champions 2025/2026! Les Parisiens Unggul Tipis

7

Bicara Kartu Merah: Arema FC Paling Brutal, Semua Perlu Belajar dari Borneo FC!

8

Berikut 3 Bek yang Dirumorkan Merapat ke Persebaya Surabaya! Ada Yusuf Meilana Hingga Bek Tengah Brasil

9

Prediksi Final Liga Champions 2026: PSG vs Arsenal, Les Parisiens Diunggulkan, The Gunners Butuh Keajaiban

10

Persib Bandung Ungkap Penyebab Masuk Daftar Banned FIFA, Bukan Tunggakan Gaji! 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore