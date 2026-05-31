Yayasan Kartini Heritage Center Hadirkan Ruang Inklusif yang Relevan untuk Pemberdayaan Perempuan Masa Kini

JawaPos.com - Yayasan Kartini Heritage Center (KHC), sebuah yayasan nirlaba dan non-politik yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan pendidikan, sukses mengadakan rangkaian kegiatan “Hari Kartini – Perempuan Istimewa Mandiri Secara Ekonomi" pada 20–22 April 2026 di Museum RA Kartini, Rembang.

Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menghadirkan ruang yang lebih inklusif, hangat dan bermakna bagi perempuan istimewa untuk belajar, bertumbuh dan berkarya.

"Tiga hari yang penuh makna. Tiga hari yang menghadirkan banyak pelajaran, harapan, dan rasa syukur. Rangkaian kegiatan pada 20–22 April 2026 menjadi momentum yang sangat berharga untuk menghidupkan semangat Kartini dalam bentuk yang lebih nyata, hangat, dan relevan dengan hari ini," tulis keterangan KHC, dikutip melalui instagram resmi.

Melalui ruang belajar, ruang bertumbuh, dan ruang berkreasi, langkah kecil tersebut dihadirkan agar perempuan istimewa dapat semakin percaya diri, berkarya, dan melangkah menuju kemandirian ekonomi.

Di samping itu, kehadiran Studio Kreasi Kartini – Perempuan Istimewa juga menjadi bagian penting dari perjalanan ini, sebagai wadah untuk belajar, berproses, dan mengembangkan kreativitas di ruang yang lebih suportif dan bermakna.

"Terima kasih kepada para tamu kehormatan, narasumber, collaborator program, sponsor program, community partner, media partner, para pendamping, para peserta, serta seluruh sahabat kolaborasi yang telah memberi dukungan, kepercayaan, tenaga, waktu, dan hati," lanjut keterangan resmi tersebut.

Pihak yayasan juga mengucap terima kasih kepada selebgram Dara Sarasvati sebagai Pemantik Program, yang telah menyalakan semangat dan turut memperluas pesan kebaikan dari gerakan ini.

"Semoga semua yang dimulai dari Rembang ini menjadi langkah awal bagi lahirnya lebih banyak ruang yang inklusif, lebih banyak karya, dan lebih banyak perempuan yang tumbuh dengan percaya diri serta menginspirasi sekitarnya," tutupnya.