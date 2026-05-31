Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Dimas Choirul, ARM
Minggu, 31 Mei 2026 | 22.24 WIB

Yayasan Kartini Heritage Center Hadirkan Ruang Inklusif yang Relevan untuk Pemberdayaan Perempuan Masa Kini

Rangkaian kegiatan “Hari Kartini – Perempuan Istimewa Mandiri Secara Ekonomi" pada 20–22 April 2026 di Museum RA Kartini, Rembang, Jawa Tengah/(Yayasan Kartini Heritage Center). - Image

Rangkaian kegiatan “Hari Kartini – Perempuan Istimewa Mandiri Secara Ekonomi" pada 20–22 April 2026 di Museum RA Kartini, Rembang, Jawa Tengah/(Yayasan Kartini Heritage Center).

JawaPos.com - Yayasan Kartini Heritage Center (KHC), sebuah yayasan nirlaba dan non-politik yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan pendidikan, sukses mengadakan rangkaian kegiatan “Hari Kartini – Perempuan Istimewa Mandiri Secara Ekonomi" pada 20–22 April 2026 di Museum RA Kartini, Rembang.

Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menghadirkan ruang yang lebih inklusif, hangat dan bermakna bagi perempuan istimewa untuk belajar, bertumbuh dan berkarya.

"Tiga hari yang penuh makna. Tiga hari yang menghadirkan banyak pelajaran, harapan, dan rasa syukur. Rangkaian kegiatan pada 20–22 April 2026 menjadi momentum yang sangat berharga untuk menghidupkan semangat Kartini dalam bentuk yang lebih nyata, hangat, dan relevan dengan hari ini," tulis keterangan KHC, dikutip melalui instagram resmi.

Melalui ruang belajar, ruang bertumbuh, dan ruang berkreasi, langkah kecil tersebut dihadirkan agar perempuan istimewa dapat semakin percaya diri, berkarya, dan melangkah menuju kemandirian ekonomi.

Di samping itu, kehadiran Studio Kreasi Kartini – Perempuan Istimewa juga menjadi bagian penting dari perjalanan ini, sebagai wadah untuk belajar, berproses, dan mengembangkan kreativitas di ruang yang lebih suportif dan bermakna.

"Terima kasih kepada para tamu kehormatan, narasumber, collaborator program, sponsor program, community partner, media partner, para pendamping, para peserta, serta seluruh sahabat kolaborasi yang telah memberi dukungan, kepercayaan, tenaga, waktu, dan hati," lanjut keterangan resmi tersebut.

Pihak yayasan juga mengucap terima kasih kepada selebgram Dara Sarasvati sebagai Pemantik Program, yang telah menyalakan semangat dan turut memperluas pesan kebaikan dari gerakan ini.

"Semoga semua yang dimulai dari Rembang ini menjadi langkah awal bagi lahirnya lebih banyak ruang yang inklusif, lebih banyak karya, dan lebih banyak perempuan yang tumbuh dengan percaya diri serta menginspirasi sekitarnya," tutupnya.

Adapun kegiatan ini turut dihadiri Selvi Ananda Gibran dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Arifatul Choiri Fauzi. Kehadiran para tokoh nasional tersebut mempertegas bahwa isu pemberdayaan perempuan, inklusivitas dan penguatan kapasitas kelompok rentan merupakan bagian penting dari agenda pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Editor: Mohamad Nur Asikin
Tags
Artikel Terkait
Dari Tanah Sejarah Kartini, Gerakan “Perempuan Istimewa Mandiri Secara Ekonomi” Hadirkan Ruang Tumbuh, Berkarya, dan Berdaya - Image
Nasional

Dari Tanah Sejarah Kartini, Gerakan “Perempuan Istimewa Mandiri Secara Ekonomi” Hadirkan Ruang Tumbuh, Berkarya, dan Berdaya

Senin, 27 April 2026 | 23.15 WIB

Krisis Iklim Bikin Usaha Perempuan Kian Rentan, Akses Pembiayaan Hijau Dinilai Masih Minim - Image
Ekonomi

Krisis Iklim Bikin Usaha Perempuan Kian Rentan, Akses Pembiayaan Hijau Dinilai Masih Minim

Selasa, 26 Mei 2026 | 00.17 WIB

Semangat Persit Bisa: Gelar Simfoni Karya untuk Bangsa - Image
Lifestyle

Semangat Persit Bisa: Gelar Simfoni Karya untuk Bangsa

Senin, 11 Mei 2026 | 19.08 WIB

Terpopuler

Peringkat 12 Klub Terbesar yang Belum Pernah Memenangkan Liga Champions - Image
1

Peringkat 12 Klub Terbesar yang Belum Pernah Memenangkan Liga Champions

2

Asisten YouTuber RA Diperiksa Kasus Whip Pink, Netizen Ramaikan Unggahan Reza Arap

3

Pesan Perpisahan Penuh Misteri Milos Raickovic Bersama Persebaya Surabaya, Bonek Penasaran hingga Menyesali

4

3 Calon Pelatih Liverpool Musim Depan, Semua Masih Muda dan Bertalenta!

5

Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis

8

Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026

9

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

10

6 Weton Bumi Kapetak Titisan Gatotkaca yang Ditakdirkan Kaya dan Sukses, Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore