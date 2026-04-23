Siswa di Bandung Tewas Dikeroyok Sesama Pelajar, Sahroni Minta Jangan Dinormalisasi untuk Abaikan Proses Hukum

JawaPos.com - Siswa SMAN 5 Bandung Muhammad Fahdly Arjasubrata tewas usai dikeroyok di Jalan Cihampelas, Kota Bandung, Jawa Barat pada Sabtu (14/3). Dalam perkara ini, Polrestabes Bandung sudah menetapkan 6 pelajar sebagai tersangka.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta ada tindakan hukum tegas kepada para pelaku. Penegakan hukum harus tetap dijalankan secara optimal meski para pelakunya berstatus di bawah umur.

“Walaupun para pelaku masih di bawah umur, ini bukan perkara yang bisa didiversi atau dianggap ringan. Unsur pidananya sangat berat karena sampai menyebabkan korban meninggal dunia," kata Sahroni, Kamis (23/4).

Politikus Partai NasDem ini mengatakan, status anak di bawha umur para pelaku tidak boleh menjadi dasar kendornya proses hukum. Para pelaku perlu dihukum maksimal demi mencegah peristiwa serupa terulang.

"Saya minta kepolisian tetap bertindak tegas dan memastikan para pelaku diproses dengan pidana maksimal sesuai ketentuan yang ada. Jangan sampai ada kesan bahwa status anak membuat perbuatan seberat ini dinormalisasi,” imbuhnya.

Sahroni mengatakan, belakangan kerap terjadi tindakan kekerasan yang melibatkan anak. Perlu ada penegakan hukum secara tegas untuk memberikan efek jera.

“Fenomena sekarang ini banyak anak di bawah umur melakukan tindak pidana yang bahkan lebih brutal dari orang dewasa. Kalau setiap kasus disikapi dengan kelonggaran, lama-lama generasi muda kita merasa bisa bertindak semena-mena tanpa paham konsekuensi hukum," tegasnya.

Di sisi lain, pengawasan dari orang tua perlu ditingkatkan. Dengan begitu, anak-anak tidak berkeliaran di luar saat dini hari untuk mencegah peristiwa di Cihampelas terulang.