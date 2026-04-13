Sekretaris BNPP RI Dorong Hunian Layak melalui Program Gentengisasi

JawaPos.com - Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman yang mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI, menghadiri Launching Program Gentengisasi sekaligus Serah Terima Kunci dan Akad Massal Rumah Subsidi di Kawasan Pesona Kahuripan 12, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Minggu (12/4).

Kegiatan ini menjadi bagian dari dukungan pemerintah terhadap Program 3 Juta Rumah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto, guna menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). BNPP RI memandang program perumahan sebagai fondasi penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk di kawasan perbatasan negara.

Dalam sambutannya, Komjen Pol. Makhruzi Rahman menegaskan bahwa pembangunan perumahan tidak hanya berorientasi pada aspek fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Dalam momentum yang sangat strategis ini, mewakili Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP RI, proyek di Pesona Kahuripan 12 bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan perwujudan martabat bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian yang layak, aman, dan berkualitas,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas inovasi Program Gentengisasi yang dinilai mampu menggerakkan ekonomi kerakyatan. Menurutnya, keterlibatan UMKM lokal sebagai penyedia material bangunan merupakan contoh konkret sinergi pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat sekitar.

“Kami sangat mengapresiasi inovasi Program Gentengisasi. Ini menjadi bukti bahwa sektor perumahan dapat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” kata Komjen Pol. Makhruzi.

Komjen Pol. Makhruzi menekankan bahwa urusan perumahan merupakan pelayanan dasar yang menjadi kewajiban pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri bersama BNPP RI berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) guna memastikan program perumahan berjalan optimal dan berkelanjutan.

Ia menjabarkan tiga poin strategis kolaborasi tersebut, yakni percepatan perizinan di daerah agar pembangunan rumah subsidi tidak terhambat, optimalisasi pemanfaatan aset lahan pemerintah daerah untuk kawasan hunian rakyat, serta pembangunan perumahan di kawasan perbatasan melalui sinergi BNPP RI dan Kementerian PKP.

“Melalui BNPP, kami memastikan masyarakat di beranda terdepan NKRI juga mendapatkan akses hunian yang layak sebagai bagian dari penguatan kawasan perbatasan negara,” jelasnya.