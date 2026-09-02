Lewat ‘Question Note’, Lee Mu-jin Perluas Dunia Musik dengan Cara Lebih Bebas 

lee mu jin (x @tang_kira)

JawaPos.com – Lee Mu-jin membuka lembaran baru dalam perjalanan musiknya dengan meluncurkan label ‘Question Note’.

Berdasarkan laporan allkpop pada 31 Agustus 2026, Lee Mu-jin membuka akun media sosial resmi label tersebut sekaligus memperkenalkan logo dan simbol yang mencerminkan identitas serta arah kreatifnya.

‘Question Note’ merupakan label baru di bawah naungan Mound Media, agensi yang baru-baru ini menjalin kontrak eksklusif dengan Lee Mu-jin.

Nama label tersebut memiliki filosofi yang unik, yakni menjadikan musik sebagai sebuah pertanyaan dan menghubungkannya dengan rasa penasaran yang terus muncul setelah seseorang mendengarkan sebuah karya.

Tak hanya berfokus pada musik, ‘Question Note’ ingin menciptakan pengalaman baru yang membuat publik penasaran terhadap kisah di balik seorang artis maupun langkah berikutnya yang akan mereka ambil.

Lee Mu-jin juga berencana memperluas dunia musiknya dengan cara yang lebih bebas dan beragam, sekaligus meningkatkan komunikasi dengan penggemar melalui berbagai aktivitas.

Peluncuran label ini menjadi langkah penting bagi Lee Mu-jin setelah perjalanan panjang bersama agensi sebelumnya. Ia masih terlibat dalam perselisihan hukum dengan Big Planet Made Entertainment terkait pemutusan kontrak eksklusif dan pembayaran settlement yang belum diterima.

Pada Juni lalu, pengadilan mengabulkan permohonan sementara untuk menangguhkan efektivitas kontrak eksklusif tersebut.

Kini, Lee Mu-jin memilih melihat ke depan dengan membawa identitas baru melalui ‘Question Note’. Label tersebut diharapkan menjadi ruang bagi sang penyanyi untuk mengeksplorasi berbagai ide musikal sekaligus menghadirkan karya yang tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga meninggalkan rasa penasaran dan pemikiran bagi pendengarnya.