Drama 'The Remarried Empress' Rilis Teaser Pertama, Siap Tayang Oktober

JawaPos.com – Drama Korea terbaru 'The Remarried Empress' akhirnya mengungkap tanggal penayangan melalui teaser perdana yang dirilis pada 26 Agustus.

Menurut laporan Soompi, drama yang diadaptasi dari web novel populer dengan judul sama ini akan menghadirkan kisah penuh intrik kerajaan, pengkhianatan, dan romansa yang dibalut konflik perebutan kekuasaan.

Teaser pertama memperkenalkan Navier yang diperankan Shin Min Ah, seorang permaisuri sempurna yang kehidupannya berubah setelah suaminya, Kaisar Sovieshu, memilih perempuan lain.

Lee Jong Suk berperan sebagai Sovieshu, sementara Ju Ji Hoon memerankan Heinrey, sosok yang kemudian hadir dalam kehidupan Navier dan menawarkan kemungkinan untuk memulai kembali hidupnya.

Kisah semakin menarik ketika Navier menghadapi keputusan besar setelah pernikahannya berada di ujung kehancuran. Alih-alih larut dalam kesedihan, ia memilih mengambil kendali atas nasibnya sendiri.

Kalimat “Saya menerima perceraian ini” menjadi salah satu momen penting yang menggambarkan keteguhan Navier saat menghadapi pengkhianatan sang suami.

Selain jajaran pemeran utama, drama ini juga dibintangi Lee Se Young yang berperan sebagai Rashta.

Kehadiran Rashta menjadi salah satu sumber konflik utama dalam kehidupan Navier dan Sovieshu.

Hubungan keempat karakter tersebut diprediksi menjadi pusat ketegangan cerita, terutama ketika cinta, status, dan kekuasaan saling bertabrakan.