Drama 'The Remarried Empress' Rilis Teaser Pertama, Siap Tayang Oktober

the remarried empress (x @manhwa_updates)
JawaPos.com – Drama Korea terbaru 'The Remarried Empress' akhirnya mengungkap tanggal penayangan melalui teaser perdana yang dirilis pada 26 Agustus.
Menurut laporan Soompi, drama yang diadaptasi dari web novel populer dengan judul sama ini akan menghadirkan kisah penuh intrik kerajaan, pengkhianatan, dan romansa yang dibalut konflik perebutan kekuasaan.
Teaser pertama memperkenalkan Navier yang diperankan Shin Min Ah, seorang permaisuri sempurna yang kehidupannya berubah setelah suaminya, Kaisar Sovieshu, memilih perempuan lain.
Lee Jong Suk berperan sebagai Sovieshu, sementara Ju Ji Hoon memerankan Heinrey, sosok yang kemudian hadir dalam kehidupan Navier dan menawarkan kemungkinan untuk memulai kembali hidupnya.
Kisah semakin menarik ketika Navier menghadapi keputusan besar setelah pernikahannya berada di ujung kehancuran. Alih-alih larut dalam kesedihan, ia memilih mengambil kendali atas nasibnya sendiri.
Kalimat “Saya menerima perceraian ini” menjadi salah satu momen penting yang menggambarkan keteguhan Navier saat menghadapi pengkhianatan sang suami.
Selain jajaran pemeran utama, drama ini juga dibintangi Lee Se Young yang berperan sebagai Rashta.
Kehadiran Rashta menjadi salah satu sumber konflik utama dalam kehidupan Navier dan Sovieshu.
Hubungan keempat karakter tersebut diprediksi menjadi pusat ketegangan cerita, terutama ketika cinta, status, dan kekuasaan saling bertabrakan.
Adaptasi 'The Remarried Empress' menjadi salah satu proyek drama yang menarik perhatian karena popularitas cerita aslinya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!
Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?
Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan
Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Newcastle di Liga Inggris 2026/2027: Sengit, Berpotensi Imbang!
Prediksi Skor Levante vs Real Betis di Liga Spanyol 2026/2027: Tim Tamu Bisa Curi 3 Poin!
Prediksi Skor Bournemouth vs Everton di Liga Inggris 2026/2027: Berpotensi Imbang!
Prediksi Skor Coventry City vs Hull City di Liga Inggris 2026/2027: Bisa Berakhir Imbang!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Susunan Pemain AC Milan vs Venezia: Fisik Adrien Rabiot Belum Siap, Rafael Leao Absen