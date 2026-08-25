Lisa Resmi Jadi Solois K-Pop dengan Nominasi Terbanyak MTV VMA hingga Ungguli Rose

JawaPos.com – Lisa mencatatkan sejarah baru di MTV Video Music Awards (VMA) 2026 setelah memperoleh empat nominasi tambahan dan mengumpulkan total 10 nominasi sepanjang karier solonya.

Dilansir dari laman Kbizoom pada Minggu (23/8), Nominasi tersebut membuat anggota BLACKPINK itu melampaui Rosé yang memiliki delapan nominasi dan menjadi solois K-pop dengan nominasi terbanyak dalam sejarah MTV VMA.

Pada MTV VMA 2026, Lisa dinominasikan dalam kategori Best Pop, Best K-Pop, Best Cinematography, dan Best Editing melalui karya DREAM yang menampilkan aktor Jepang Kentaro Sakaguchi.

Pencapaian tersebut semakin memperkuat rekam jejak Lisa di MTV VMA, terutama dalam kategori Best K-Pop yang selalu berhasil dimenanginya ketika memperoleh nominasi.

Lisa pertama kali meraih penghargaan tersebut pada 2022 melalui LALISA, kemudian kembali menang pada 2024 lewat ROCKSTAR dan pada 2025 melalui Born Again yang berkolaborasi dengan Doja Cat dan RAYE.

Tiga kemenangan tersebut membuat Lisa menyamai BTS sebagai artis dengan jumlah kemenangan terbanyak dalam kategori Best K-Pop.

Kesuksesan Lisa di MTV VMA juga melanjutkan pencapaian BLACKPINK yang sebelumnya menciptakan sejumlah sejarah di ajang tersebut.

BLACKPINK menjadi grup perempuan K-pop pertama yang memenangkan penghargaan VMA pada 2020 dan menjadi grup perempuan K-pop pertama yang tampil di panggung MTV VMA pada 2022.