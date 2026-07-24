Sinopsis Seri Drama Korea Revenant (2023): Kadang-Kadang Barang Antik Hanya Cantik Dipandang Saja

JawaPos.com - Setiap negara memiliki banyak kisah tentang hal-hal spiritual seperti legenda dan mitos. Namun, tidak banyak orang pada zaman modern ini memercayai keberadaan mereka, hanya segelintir orang yang bahkan benar-benar mengetahuinya sesuai dengan kisah sesungguhnya.

Dari situlah banyak ahli cerita rakyat berperan untuk menjaga kekayaan-kekayaan tak benda ini. Mereka bertugas untuk mencatat atau mendokumentasikan sejarah atau kisah-kisah lokal agar tidak terlupakan seiring berjalannya waktu.

Dalam beberapa kasus, ahli cerita rakyat dapat membantu mereka yang mengalami gangguan akibat makhluk-makhluk spiritual. Para ahli ini dapat menjadi sumber data untuk menemukan bagaimana mengusir, menghentikan, menyegel, atau menyimpan para makhluk ini.

Yeom Haesang (Oh Jungse) adalah seorang profesor dan ahli cerita rakyat yang cukup kaya. Tidak hanya karena kepintaran dan ilmunya dalam legenda serta mitos asli Korea, tapi ia juga dapat membantu orang-orang berkat kemampuannya melihat para makhluk tersebut.

Saat ia masih muda, ia menyaksikan ibunya meninggal akibat bunuh diri. Namun karena Haesang dapat melihat makhluk-makhluk tak kasat mata ini, ia tahu bahwa ibunya meninggal akibat setan yang merasuki ibunya.

Seiring ia beranjak dewasa, Haesang tidak pernah menyangka bahwa ia akan bertemu dengan setan yang telah membunuh ibunya. Tapi makhluk tersebut telah merasuki seseorang.

Ku Sanyoung (Kim Taeri) hanyalah seorang mahasiswa yang sedang berjuang keras supaya bisa menjadi pegawai negeri, dan mendapatkan uang untuk menghidupi dirinya dan ibunya.

Namun, suatu hari ia mendapatkan beberapa peninggalan dari ayahnya yang baru saja meninggal. Almarhum ayahnya juga adalah seorang peneliti cerita rakyat, karena itu ia sering mengoleksi banyak barang antik. Tidak ada yang akan menyangka bahwa salah satu barang miliknya ini ternyata ada setannya.

Almarhum ayahnya ini menyimpan sebuah hiasan rambut perempuan berwarna merah. Hiasan rambut antik ini disimpan baik-baik oleh almarhum ayah Sanyoung, namun ternyata menjadi penyebab kematian sang ayah.