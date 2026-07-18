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Leni Setya Wati
Minggu, 19 Juli 2026 | 04.02 WIB

Perfeksionis Banget! Yunho TVXQ Rela Latihan Usai Kolonoskopi hingga Bikin Studio Terkejut 

yunho (x @TVXQ)
yunho (x @TVXQ
 
JawaPos.com - Yunho kembali membuktikan reputasinya sebagai salah satu idol paling berdedikasi di industri hiburan Korea.
 
Dilansir dari The Chosun, dalam episode terbaru program The Manager, anggota TVXQ itu memperlihatkan proses persiapan menuju konser solo pertamanya sejak debut.
 
Mulai dari latihan tanpa kompromi hingga mengawasi detail produksi, Yunho menunjukkan standar tinggi yang selalu ia pegang dalam setiap penampilannya.
 
Di episode yang tayang pada 18 Juli, Yunho membawakan lagu Thank U, Thank You, yang belakangan mencuri perhatian setelah mengalami kebangkitan di tangga lagu empat tahun usai dirilis.
 
Ia juga memperkenalkan lagu terbaru berjudul Time's Tickin', karya yang turut ia tulis sendiri. Penampilan tersebut semakin meningkatkan antusiasme penggemar terhadap konser solo yang telah lama dinantikan.
 
Kisah yang paling menyita perhatian adalah pengakuan bahwa Yunho tetap mendatangi ruang latihan pada hari yang sama setelah menjalani prosedur kolonoskopi.
 
Meski masih berada di bawah pengaruh obat penenang, ia tetap berlatih berkat tekadnya yang kuat. Cerita tersebut membuat para panelis di studio tak bisa menyembunyikan rasa kagum terhadap semangat kerja sang idol.
 
Yunho juga turun langsung mengawasi proses penyuntingan video musik terbarunya. Video tersebut disutradarai oleh sahabat dekatnya, Shin Dong dari Super Junior.
 
Di ruang editing, Yunho memeriksa setiap potongan gambar dengan sangat teliti, memastikan seluruh detail sesuai dengan visi yang diinginkannya sebelum video resmi dirilis.
 
Suasana berubah lebih santai saat Yunho berbincang bersama rapper DinDin, sahabat dekatnya di dunia hiburan.
 
Dengan gaya bercanda, DinDin melontarkan pertanyaan, "Apa kamu punya utang? Kenapa hidupmu sekeras ini?" yang langsung mengundang tawa.
 
Ia juga mengenang perjalanan mereka di masa lalu ketika Yunho memaksanya menonton video monitoring penampilan TVXQ selama hampir tiga jam demi membahas setiap detail penampilan.
 
Melalui tayangan ini, penonton kembali melihat sisi perfeksionis sekaligus pekerja keras dari U-Know Yunho yang selama ini menjadi ciri khasnya.
 
Dedikasinya terhadap setiap proses, mulai dari latihan, produksi video musik, hingga evaluasi penampilan, menunjukkan alasan mengapa ia tetap menjadi salah satu artis yang dihormati di industri K-pop selama bertahun-tahun.
 
 
Editor: Setyo Adi Nugroho
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