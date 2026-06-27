Sintya Marisca Sempat Kesulitan Melakukan Adegan Romantis dengan Iskak Khivano dalam Film CLBK

Sintya Marisca dan Iskak Khivano diceritakan sebagai pasangan kekasih dalam film CLBK. (Instagram: sintyamarisca)
JawaPos.com - Aktris Sintya Marisca blak-blakan mengungkapkan pengalamannya beradu akting dengan aktor Iskak Khivano dalam film Cinta Lama Babak Kedua (CLBK).
Menurut wanita yang dikenal publik luas usai viral Goyang Ambyar beberapa tahun silam, pada awalnya dia sempat mengalami kesulitan mengingat Sintya harus melakukan adegan romantis selayaknya pasangan kekasih dengan Iskak Khivano yang secara usia jauh di atasnya.
"Membangun chemistry sama Kak Khiva lumayan menantang sejujurnya karena ini pertama kalinya aku jadi lawan main laki-aki yang usianya jauh lebih tua," aku Sintya Marisca dalam jumpa pers di bilangan Epicentrum, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jum'at (26/6).
Namun setelah bertemu dan menjalani proses reading, secara perlahan Sintya Marisca dan Iskak Khivano saling melakukan penyesuaian. Salah satu cara yang dilakukan Sintya dengan menganggapnya sebagai pasangan di dunia nyata, dimana Sintya Marisca memang menyukai pria yang lebih dewasa.
Selain itu, Iskak Khivano dan Sintya Marisca sama-sama mendekatkan diri satu sama lain dengan cara bertemu berdua di luar kegiatan syuting untuk tujuan mempermudah mendapatkan chemistry.
"Jika ada waktu, kami melakukan quality time berdua, ngobrol banyak. Dari obrolan-obrolan itu yang akhirnya jadi bahan bakar bagi aku untuk menjalani proses syuting film ini," ungkapnya.
Sintya Marisca juga mengaku belajar banyak dari aktris senior Widyawati dalam film Cinta Lama Babak Kedua (CLBK). Dia pun sangat bersyukur bisa satu film dengan aktris senior langganan berbagai penghargaan di dunia perfilman, termasuk pemenang penghargaan Festival Film Indonesia (FFI).
Sintya Marisca juga mengungkapkan, aktor senior Slamet Rahardjo yang menjadi kakeknya di film CLBK langsung dianggapnya seperti kakeknya sendiri sejak pertama kali bertemu.
"Sejak pertama kali ketemu, aku langsung anggap Pak Slamet Rahardjo sebagai kakek aku. Nggak ada bayangan beliau legend," ungkapnya.
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