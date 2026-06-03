Masters of The Universe: Nostalgia Manis yang Bertele-tele

Adegan film Masters of The Universe. (Sony)
JawaPos.com - Bagi generasi baru, sosok He-Man dalam franchise Masters of The Universe mungkin adalah figur yang cukup asing. Secara fisik, penampilannya yang penuh otot dan bertelanjang dada sembari membawa pedang besar juga bukan sosok ideal superhero atau jagoan era sekarang yang lekat dengan kostum dan segala macam kemampuan teknologinya yang memanjakan mata.
Namun, di tahun 1980-an, He-Man adalah simbol dari sosok pahlawan sejati. Ia adalah lambang kebenaran, keadilan, kejantanan dan maskulinitas. Mulai dari film animasi, live action, komik, hingga action figure, sosok protagonis karya Roger Sweet ini sudah malang melintang menjadi salah satu ikon pop culture pada masanya.
Oleh MGM dan Sony, sosok He-Man kembali dihidupkan dalam live action terbaru dengan judul yang sama.
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Berdurasi selama 141 menit, Masters of The Universe yang dibintangi oleh Nicholas Galitzine, Jared Leto, Camila Mendes dan lainnya ini cukup menawarkan sensasi nostalgis yang manis yang, sayangnya, berangsur menjemukan karena terlalu bertele-tele.
Masters of The Universe berkisah tentang Adam Glenn, seorang pangeran dari dunia bernama Eternia yang terlempar ke bumi setelah kampung halamannya diserbu dan dijajah oleh kekuatan kegelapan yang dipimpin oleh Skeletor, seorang penyihir tangguh berwujud tengkorak.
Untuk bisa kembali ke Eternia, Adam membutuhkan sebuah pedang bernama Pedang Kekuatan. Sial, pedang tersebut hilang saat Adam jatuh di bumi.
Tak kunjung menemukan pedang tersebut, Adam harus menjalani kehidupan di bumi sebagai seorang karyawan kantor biasa dengan hidup yang monoton.
Pencarian Adam akan Pedang Kekuatan berakhir setelah ia menemukannya di dalam sebuah toko mainan. Tak butuh waktu lama, Adam pun segera diburu oleh anak buah Skeletor yang juga mendeteksi keberadaan pedang itu.'
Dengan bantuan Teela, teman masa kecilnya, Adam pun berhasil kembali ke Eternia untuk merebut kembali kerajaannya dari tangan Skeletor.
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