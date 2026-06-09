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Risma Azzah Fatin
Rabu, 10 Juni 2026 | 05.16 WIB

5 Alasan 'Masters of the Universe' Tampil Berbeda dan Menyegarkan sebagai Film Superhero Modern

Masters of the Universe (Instagram @fandango) - Image

Masters of the Universe (Instagram @fandango)

JawaPos.com – Film Masters of the Universe mendapat respons positif berkat keberhasilannya menghadirkan pendekatan berbeda dalam genre superhero.

Adaptasi live-action waralaba legendaris tersebut tidak hanya mengandalkan aksi dan efek visual, tetapi juga memperkuat aspek karakter serta emosi cerita.

Berikut 5 alasan utama yang membuat Masters of the Universe dinilai berbeda dari film superhero lainnya, seperti dilansir dari laman The New York Times pada Selasa (9/6).

1.     Karakter Utama yang Humanis dan Mudah Dipahami

Nicholas Galitzine berhasil menghadirkan sosok Pangeran Adam yang tidak hanya heroik, tetapi juga manusiawi. Karakter tersebut diperlihatkan memiliki keraguan, tanggung jawab, dan beban emosional yang membuatnya terasa dekat dengan penonton.

 Pendekatan ini menjadikan transformasi Adam menjadi He-Man lebih bermakna dibanding sekadar perubahan menjadi pahlawan super.

2.     Fokus pada Kegagalan dan Penebusan Karakter

Film ini memberikan ruang besar bagi karakter Duncan atau Man-At-Arms untuk mengalami kegagalan dan keterpurukan.

Setelah mengalami kekalahan besar, ia digambarkan harus berjuang menghadapi depresi sebelum menemukan kembali jati dirinya. 

Alur tersebut menghadirkan dimensi emosional yang jarang menjadi fokus utama dalam film superhero pada umumnya.

Editor: Hanny Suwindari
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