5 Alasan 'Masters of the Universe' Tampil Berbeda dan Menyegarkan sebagai Film Superhero Modern

Masters of the Universe (Instagram @fandango)
JawaPos.com – Film Masters of the Universe mendapat respons positif berkat keberhasilannya menghadirkan pendekatan berbeda dalam genre superhero.
Adaptasi live-action waralaba legendaris tersebut tidak hanya mengandalkan aksi dan efek visual, tetapi juga memperkuat aspek karakter serta emosi cerita.
Berikut 5 alasan utama yang membuat Masters of the Universe dinilai berbeda dari film superhero lainnya, seperti dilansir dari laman The New York Times pada Selasa (9/6).
1. Karakter Utama yang Humanis dan Mudah Dipahami
Nicholas Galitzine berhasil menghadirkan sosok Pangeran Adam yang tidak hanya heroik, tetapi juga manusiawi. Karakter tersebut diperlihatkan memiliki keraguan, tanggung jawab, dan beban emosional yang membuatnya terasa dekat dengan penonton.
Pendekatan ini menjadikan transformasi Adam menjadi He-Man lebih bermakna dibanding sekadar perubahan menjadi pahlawan super.
2. Fokus pada Kegagalan dan Penebusan Karakter
Film ini memberikan ruang besar bagi karakter Duncan atau Man-At-Arms untuk mengalami kegagalan dan keterpurukan.
Setelah mengalami kekalahan besar, ia digambarkan harus berjuang menghadapi depresi sebelum menemukan kembali jati dirinya.
Alur tersebut menghadirkan dimensi emosional yang jarang menjadi fokus utama dalam film superhero pada umumnya.
Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16
Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik
Profil Irjen Pipit Rismanto, Pati Polri yang Diungkap IPW Diduga Diperiksa Propam Polri Terkait Dugaan Korupsi Pertambangan
Viral! Diduga Dana Operasional Belum Cair, Sejumlah SPPG Mogok Operasional Mulai 8 Juni 2026
Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar
Viral Pengemudi Ojek Pangkalan Getok Harga Rp 400 Ribu Senayan-Bundaran HI, Modus Bilang Tarif "58"
Resmi! Veda Ega Pratama Kena Long Lap Penalty, Peluang Podium Moto3 Hungaria 2026 Terancam?
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Isu Reshuffle Kabinet Sempat Mencuat, Siapa Saja Menteri Berpotensi Diganti oleh Presiden Prabowo?