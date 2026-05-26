Raih Kepopuleran, BABYMONSTER akan Rilis Single Digital Baru 'SUGAR HONEY ICE TEA'

JawaPos.com - Melejit lewat karyanya, Sheesh, girlgrup Korea Selatan BABYMONSTER kembali dengan single baru, SUGAR HONEY ICE TEA.

Dilansir dari Soompi, Selasa (26/5), selalu memukau lewat aksi panggungnya, tentunya karya terbaru mereka sudah dinanti penggemar.

Single digital baru girl group ini, SUGAR HONEY ICE TEA, akan dirilis pada 8 Juni pukul 12 tengah malam KST.

Pengumuman itu disampaikan melalui sebuah poster menarik, dengan nuansa hijau serta tulisan mengenai jadwal comeback mereka.

BABYMONSTER menjadi girlgrup asal negara Korea Selatan yang berada di bawah naungan agensi terkenal YG Entertainment.

Grup yang melejit dalam waktu singkat ini memiliki tujuh anggota berbakat yaitu Ruka, Pharita, Asa, Ahyeon, Rami, Rora, dan Chiquita.

Mereka memulai debutnya sebagai grup lengkap pada tanggal 1 April 2024, dengan album mini (EP) eponim berjudul Babymons7er.

Kemudian lagunya yatiu Sheesh, menarik perhatian dan menjadi hit sepuluh besar pertama mereka di Circle Digital Chart Korea.

Mereka juga telah merilis album ini diberi judul WE GO UP pada 10 Oktober 2025 pukul 13.00 KST dan disukai penggemar.