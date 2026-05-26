Makin Populer, Karya Rosé BLACKPINK Bersama Bruno Mars ‘APT.’ Raih 2,5 Miliar Penayangan Tercepat ke-5

JawaPos.com - Karya musik Rosé BLACKPINK Bersama Bruno Mars yang populer, APT. kabarnya terus memecahkan rekor.

Dilansir dari Soompi, Selasa (26/5), video musik untuk APT. oleh Rosé dan Bruno Mars diketahui meraih 2,5 miliar penayangan pada 25 Mei sekitar pukul 23.00 KST.

Jumlah tersebut diraih sekitar satu tahun, tujuh bulan, dan tujuh hari sejak dirilis pada 18 Oktober 2024 pukul 13.00 KST.

Tak hanya itu, APT. juga menjadi video musik tercepat oleh artis Asia dan video musik tercepat kelima yang mendapat jumlah penayangan tersebut.

Sebelumnya ada video musik untuk Despacito milik Louis Fonsi, Shape of You karya Ed Sheeran, Girls Like You dari Maroon 5, dan Sorry milik Justin Bieber.

Anggota BLACKPINK itu juga pernah menjadi artis solo K-pop perempuan pertama yang pernah meraih Billboard Global 200 selama tiga minggu.

APT juga diketahui berhasil berada di tiga minggu berturut-turut di No. 1 pada tangga lagu Global 200 dan Global Excl. AS.

Selain itu, lagu yang bernada ceria itu meraih puncak baru di No. 23 pada minggu ketiganya di tangga lagu Pop Airplay Billboard.

Perempuan Bernama lengkap Roseanne Park itu diketahui lahir 11 Februari 1997, ia dikenal sebagai seorang penyanyi Selandia Baru dan Korea Selatan.