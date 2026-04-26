Jenderal Pakai Makeup Picu Kontroversi, Drama China Dikritik Tak Mencerminkan Maskulinitas Prajurit

JawaPos.com – Drama China kembali memicu perdebatan soal standar maskulinitas di layar. Kali ini, sorotan datang dari karakter jenderal yang tampil dengan riasan mencolok.

Seperti dilansir Kyodo, Minggu (26/4), karakter tersebut muncul dalam serial Pursuit of Jade. Perannya dimainkan aktor Zhang Linghe.

Penampilan sang jenderal menuai kritik karena wajahnya tetap mulus di medan perang. Netizen bahkan menyindir karakter itu “pakai makeup jam 4 pagi untuk bertempur jam 6”.

Kritik lebih keras datang dari media yang berafiliasi dengan militer China. Mereka menyebut penggambaran itu “jauh dari semangat sejati seorang prajurit”.

Media tersebut menilai drama semacam ini terlalu “melembutkan” sosok jenderal. Gambaran itu dianggap menyimpang dari pemahaman publik tentang sejarah dan militer.

Namun, tidak semua setuju dengan kritik tersebut. Banyak penggemar Zhang Linghe justru membela dan menilai pendekatan visual adalah bagian dari kreativitas.

Terlepas dari kontroversi, drama ini tetap populer. Hingga awal April, jumlah penontonnya telah melampaui 3,6 miliar tayangan.

Polemik ini juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah China. Pada 2021, otoritas mengeluarkan pedoman yang menolak citra pria “terlalu feminin” di industri hiburan.

Regulator media China kembali menegaskan arah tersebut awal April ini. Platform streaming diminta memproduksi karya bergaya “China” yang menekankan nilai budaya dan konten.