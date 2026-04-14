Gong Myoung Turun Pangkat ke Tim Audit yang Bermasalah, Intip Usahanya dalam Drama Filing for Love

Gong Myoung. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com – Gong Myoung, aktor Korea yang telah memerankan banyak judul, kini akan bermain dalam drama Korea milik tvN, Filing for Love bersama Shin Hae Sun.
Dilansir dari Soompi, Selasa (14/4), drama seru ini mengisahkan kehidupan Noh Ki Joon (Gong Myoung), andalan departemen audit sebuah perusahaan besar.
Ia harus turun pangkat ke tim yang menangani pelanggaran internal, dimana ia terlibat dengan Joo In Ah (Shin Hae Sun), seorang pemimpin tim yang tangguh dan eksentrik dengan sejumlah rahasia.
Dalam foto tersebut, kehadiran profesional Noh Ki Joon di lingkungan kantor sangat menonjol, diiringi tatapannya yang tajam, seolah-olah mematikan.
Terlihat juga ketenangan hilang, dan Noh Ki Joon tampak sangat menyedihkan, ekspresi putus asa saat ia menatap sesuatu menimbulkan rasa penasaran.
Masih harus dilihat bagaimana kehidupan sehari-harinya akan berubah setelah ia ditugaskan untuk menangani pelanggaran perusahaan.
Gong Myoung diharapkan dapat menonjolkan pesona tak terduga Noh Ki Joon saat ia beralih antara keseriusan dan komedi.
Ia berkata, “Saya senang bekerja dengan sutradara Lee Soo Hyun, dan ketika membaca naskah untuk pertama kalinya, aku langsung tertarik.”
“Membayangkan betapa menyenangkannya berakting bersama senior Shin Hae Sun, ini adalah proyek yang sangat ingin saya lakukan,” ungkapnya.
Sang aktor menambahkan, “Tidak seperti komedi romantis kantor lainnya, cerita uniknya akan menjadi daya tarik khas bagi para penonton,” Filing for Love akan tayang pada 25 April pukul 21.10 KST, tungguin ya.
