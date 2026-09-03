Bantu Tangkal Peradangan! Tambahkan 10 Makanan Anti-Inflamasi Ini ke Piring Anda

10 Makanan Anti Inflamasi / Pexels JawaPos.com - Peradangan kronis atau inflamasi dalam tubuh sering kali menjadi akar dari berbagai masalah kesehatan serius, mulai dari nyeri sendi, penyakit jantung, hingga gangguan metabolisme.

Pola makan harian memegang peranan kunci dalam mengontrol respon peradangan tersebut, dengan kandungan anti inflamasi.

Memilih jenis asupan yang tepat dapat menjadi langkah alami yang efektif untuk menjaga daya tahan dan kebugaran tubuh secara optimal.

Artikel ini akan mengulas sepuluh jenis makanan kaya nutrisi yang terbukti efektif menangkal peradangan serta menjaga kesehatan tubuh jangka panjang.

Melansir dari laman YourTango pada Kamis, (03/09), penerapan pola makan berbasis makanan utuh (whole foods) sangat direkomendasikan untuk menekan tingkat inflamasi sistemik.

Berikut adalah 10 makanan anti inflamasi yang sangat baik untuk ditambahkan ke dalam menu piring harian Anda:

Buah beri, buah beri seperti stroberi, korvet, dan blueberry kaya akan antioksidan jenis antosianin yang ampuh meredakan peradangan. Ikan berlemak, seperti ikan salmon, sarden, dan kembung mengandung asam lemak omega-3 tinggi (EPA dan DHA) yang efektif mengurangi senyawa pemicu inflamasi. Sayuran hijau, seperti bayam, kale, dan brokoli kaya akan vitamin, mineral, serta polifenol yang melindungi sel dari kerusakan radikal bebas. Buah alpukat menyediakan lemak tak jenuh tunggal yang sehat serta vitamin E yang berkhasiat menenangkan peradangan pada jaringan tubuh. Minyak zaitun, extra virgin minyak zaitun murni mengandung oleocanthal, senyawa antioksidan yang memiliki kerja mirip dengan obat anti-inflamasi alami. Kacang-kacangan, seperti kacang almond dan walnut kaya akan serat serta asam lemak sehat yang membantu menjaga regulasi metabolisme dan menurunkan peradangan. Buah tomat, kandungan likopen dalam tomat merupakan antioksidan kuat yang terbukti menekan produksi molekul pemicu peradangan. Kunyit rempah khas ini mengandung kurkumin, zat aktif dengan sifat anti inflamasi kuat yang membantu meredakan nyeri sendi. Coklat hitam (Dark Chocolate), Coklat hitam dengan kadar kakao minimal 70 persen kaya akan flavonol yang mendukung kesehatan pembuluh darah dan menekan inflamasi. Teh hijau, kandungan epigallocatechin 3 gallate (egcg) pada teh hijau berfungsi mengencangkan pertahanan seluler dari paparan stres oksidatif. Penelitian ilmiah mendukung penuh manfaat dari konsumsi makanan anti inflamasi ini secara rutin.

Pola makan yang kaya antioksidan dan omega-3 dapat menurunkan kadar C-reactive protein (CRP) dalam darah, yang merupakan indikator utama peradangan sistemik.