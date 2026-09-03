Bantu Tangkal Peradangan! Tambahkan 10 Makanan Anti-Inflamasi Ini ke Piring Anda

JawaPos.com - Peradangan kronis atau inflamasi dalam tubuh sering kali menjadi akar dari berbagai masalah kesehatan serius, mulai dari nyeri sendi, penyakit jantung, hingga gangguan metabolisme.
Pola makan harian memegang peranan kunci dalam mengontrol respon peradangan tersebut, dengan kandungan anti inflamasi.
Memilih jenis asupan yang tepat dapat menjadi langkah alami yang efektif untuk menjaga daya tahan dan kebugaran tubuh secara optimal.
Artikel ini akan mengulas sepuluh jenis makanan kaya nutrisi yang terbukti efektif menangkal peradangan serta menjaga kesehatan tubuh jangka panjang.
Melansir dari laman YourTango pada Kamis, (03/09), penerapan pola makan berbasis makanan utuh (whole foods) sangat direkomendasikan untuk menekan tingkat inflamasi sistemik.
Berikut adalah 10 makanan anti inflamasi yang sangat baik untuk ditambahkan ke dalam menu piring harian Anda:
Penelitian ilmiah mendukung penuh manfaat dari konsumsi makanan anti inflamasi ini secara rutin.
Pola makan yang kaya antioksidan dan omega-3 dapat menurunkan kadar C-reactive protein (CRP) dalam darah, yang merupakan indikator utama peradangan sistemik.
Sementara itu, konsumsi polifenol dari buah dan sayuran secara konsisten mengurangi risiko penyakit kronis akibat peradangan berulang.
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Jawa Pos
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