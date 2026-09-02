Perut Lebih Rata Bukan Mustahil, Ini 5 Kebiasaan Pagi yang Patut Dicoba

JawaPos.com – Memiliki lemak berlebih di bagian perut menjadi salah satu persoalan yang cukup sering dialami. Selain memengaruhi penampilan, penumpukan lemak di area perut juga berkaitan dengan kesehatan metabolisme.

Mengurangi lemak perut tentu tidak bisa dilakukan hanya dengan satu kebiasaan atau minuman tertentu. Pola makan seimbang, aktivitas fisik, tidur yang cukup, serta pengelolaan stres tetap menjadi bagian penting dalam menjaga berat badan.

Meski begitu, memulai hari dengan rutinitas yang lebih sehat dapat membantu membangun pola hidup yang mendukung pengelolaan berat badan dalam jangka panjang.

Dilansir dari English Jagran, berikut lima kebiasaan pagi yang dapat dimasukkan ke dalam rutinitas harian untuk mendukung upaya mengurangi lemak tubuh dan menjaga lingkar pinggang.

1. Awali pagi dengan cukup minum Setelah tidur semalaman, tubuh membutuhkan asupan cairan untuk kembali terhidrasi. Karena itu, minum air putih setelah bangun dapat menjadi kebiasaan sederhana untuk mengawali hari.

Sebagian orang memilih menambahkan perasan lemon ke dalam air. Air lemon memang dapat memberikan rasa segar sekaligus menjadi sumber vitamin C, tetapi minuman tersebut bukanlah pembakar lemak secara khusus.

Manfaat utamanya tetap berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan cairan. Jika ingin menurunkan berat badan, air putih atau air lemon tanpa tambahan gula dapat menjadi pilihan dibandingkan minuman manis berkalori tinggi.

2. Sisihkan waktu untuk bergerak Aktivitas fisik pada pagi hari dapat membantu tubuh membakar energi sekaligus meningkatkan kebugaran.

Tidak harus melakukan olahraga dengan intensitas tinggi. Jalan cepat, jogging ringan, bersepeda, yoga, maupun latihan kekuatan bisa menjadi pilihan sesuai kondisi dan kemampuan tubuh.