Perut Lebih Rata Bukan Mustahil, Ini 5 Kebiasaan Pagi yang Patut Dicoba

ilustrasi lemak perut. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Memiliki lemak berlebih di bagian perut menjadi salah satu persoalan yang cukup sering dialami. Selain memengaruhi penampilan, penumpukan lemak di area perut juga berkaitan dengan kesehatan metabolisme.
Mengurangi lemak perut tentu tidak bisa dilakukan hanya dengan satu kebiasaan atau minuman tertentu. Pola makan seimbang, aktivitas fisik, tidur yang cukup, serta pengelolaan stres tetap menjadi bagian penting dalam menjaga berat badan.
Meski begitu, memulai hari dengan rutinitas yang lebih sehat dapat membantu membangun pola hidup yang mendukung pengelolaan berat badan dalam jangka panjang.
Dilansir dari English Jagran, berikut lima kebiasaan pagi yang dapat dimasukkan ke dalam rutinitas harian untuk mendukung upaya mengurangi lemak tubuh dan menjaga lingkar pinggang.
Setelah tidur semalaman, tubuh membutuhkan asupan cairan untuk kembali terhidrasi. Karena itu, minum air putih setelah bangun dapat menjadi kebiasaan sederhana untuk mengawali hari.
Sebagian orang memilih menambahkan perasan lemon ke dalam air. Air lemon memang dapat memberikan rasa segar sekaligus menjadi sumber vitamin C, tetapi minuman tersebut bukanlah pembakar lemak secara khusus.
Manfaat utamanya tetap berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan cairan. Jika ingin menurunkan berat badan, air putih atau air lemon tanpa tambahan gula dapat menjadi pilihan dibandingkan minuman manis berkalori tinggi.
Aktivitas fisik pada pagi hari dapat membantu tubuh membakar energi sekaligus meningkatkan kebugaran.
Tidak harus melakukan olahraga dengan intensitas tinggi. Jalan cepat, jogging ringan, bersepeda, yoga, maupun latihan kekuatan bisa menjadi pilihan sesuai kondisi dan kemampuan tubuh.
Latihan kekuatan juga penting karena membantu mempertahankan massa otot ketika seseorang sedang berusaha menurunkan berat badan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!
Prediksi Skor Lecce vs Roma di Liga Italia: Misi I Giallorossi Curi 3 Poin di Stadio Via del Mare!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Monaco vs Marseille di Liga Prancis: Les Phoceens Tak Ingin Malu di Stade Louis II
Prediksi Skor Celta Vigo vs Athletic Bilbao: Masih Tumpul, Los Leones Terancam Gagal Menang Lagi
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa
Pemerintah Tutup Permanen 455 SPPG Karena Tak Penuhi SLHS, Ini Data Rinciannya