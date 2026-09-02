6 Nasihat Unik yang Dipercaya Mampu Jadi Fondasi Pernikahan Kuat Secara Mental dan Emosional

JawaPos.com - Pernikahan yang kuat secara mental dan emosional tidak selalu dibangun melalui hal-hal besar.

Justru, kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten setiap hari sering kali memiliki pengaruh besar terhadap kualitas hubungan suami istri.

Menariknya, sejumlah pasangan memiliki nasihat pernikahan yang terdengar aneh, sederhana, bahkan absurd.

Namun, di balik nasihat tersebut ternyata terdapat pesan penting tentang komunikasi, perhatian, kerja sama, kualitas tidur, hingga cara pasangan menghadapi konflik.

Dilansir dari YourTango, inilah enam nasihat pernikahan yang terdengar tidak biasa, tetapi dianggap dapat membantu pasangan menjaga hubungan tetap kuat secara mental dan emosional.

Nasihat tersebut berasal dari pengalaman dan diskusi para pengguna forum mengenai kebiasaan sederhana yang ternyata memberikan dampak positif dalam kehidupan pernikahan.

Berikut enam nasihat unik yang bisa menjadi bahan refleksi bagi pasangan yang ingin menjaga keharmonisan rumah tangga.