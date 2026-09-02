6 Saran Absurd yang Justru Ampuh Menjaga Mental dan Emosional dalam Kehidupan Pernikahan

JawaPos.com - Menjaga pernikahan tetap sehat bukan berarti pasangan harus selalu romantis, selalu sepakat, atau mampu menyelesaikan setiap masalah seketika.
Justru, hubungan jangka panjang membutuhkan kemampuan untuk menghadapi ketidaksempurnaan, memahami batas diri, dan menerima bahwa tidak semua persoalan harus diselesaikan dengan cara yang sama.
Beberapa saran pernikahan yang terdengar aneh atau bahkan absurd ternyata dapat membantu pasangan menjaga keseimbangan mental dan emosional.
Sebab, kehidupan rumah tangga tidak hanya membutuhkan cinta, tetapi juga ruang pribadi, komunikasi yang realistis, humor, dan kemampuan untuk tidak menjadikan setiap perbedaan sebagai ancaman bagi hubungan.
Dirangkum dari laman YourTango, enam saran yang terdengar absurd ini justru dapat membantu menjaga kesehatan mental dan emosional dalam pernikahan, mulai dari tidak selalu menyelesaikan konflik hingga memberi ruang untuk diri sendiri.
Simak, inilah saran absurd yang disebut ampuh menjaga kesehatan emosional, dan dinamika pernikahan.
Nasihat klasik sering mengatakan bahwa pasangan tidak seharusnya tidur dalam keadaan marah.
Namun, dalam praktiknya, memaksakan penyelesaian konflik ketika kedua pihak sedang lelah atau emosional justru dapat memperburuk keadaan.
Terkadang, tidur dan mengambil jeda justru merupakan pilihan yang lebih masuk akal.
Ketika emosi sedang tinggi, kemampuan seseorang untuk mendengarkan dan memahami sudut pandang pasangan dapat menurun.
Percakapan yang seharusnya menghasilkan solusi malah berubah menjadi saling menyalahkan.
Memberikan waktu untuk menenangkan diri bukan berarti mengabaikan masalah. Yang penting, jeda tersebut bukan digunakan sebagai hukuman atau cara menghindari pembicaraan selamanya.
Pasangan dapat mengatakan bahwa mereka membutuhkan waktu untuk beristirahat dan sepakat melanjutkan pembicaraan ketika kondisi sudah lebih tenang.
Dengan cara tersebut, konflik tidak dihilangkan, tetapi ditangani pada waktu ketika kedua pihak memiliki kapasitas emosional yang lebih baik.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!
Prediksi Skor Lecce vs Roma di Liga Italia: Misi I Giallorossi Curi 3 Poin di Stadio Via del Mare!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Monaco vs Marseille di Liga Prancis: Les Phoceens Tak Ingin Malu di Stade Louis II
Prediksi Skor Celta Vigo vs Athletic Bilbao: Masih Tumpul, Los Leones Terancam Gagal Menang Lagi
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa
Pemerintah Tutup Permanen 455 SPPG Karena Tak Penuhi SLHS, Ini Data Rinciannya