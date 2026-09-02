9 Cara Menjelaskan kepada Anak-Anak tentang Kekacauan Saat Ini Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

JawaPos.com - Anak-anak mungkin belum memahami sepenuhnya apa yang sedang terjadi di dunia. Mereka mungkin belum mengerti tentang konflik, kerusuhan, bencana, ketidakstabilan ekonomi, perubahan politik, kekerasan, atau berbagai kabar buruk yang memenuhi layar televisi dan media sosial. Namun, bukan berarti mereka tidak menyadarinya.

Anak-anak sangat peka terhadap perubahan suasana di sekitarnya. Mereka bisa menangkap kecemasan orang tua dari nada suara, ekspresi wajah, percakapan yang terpotong, atau kebiasaan keluarga yang tiba-tiba berubah. Bahkan ketika orang dewasa berusaha menyembunyikan kekhawatirannya, anak sering kali tetap merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda.

Menurut psikologi perkembangan, tantangannya bukan sekadar apa yang harus dikatakan kepada anak, tetapi juga bagaimana menyampaikannya sesuai usia, tingkat pemahaman, dan kebutuhan emosional mereka.

Orang tua tidak perlu memberikan semua informasi. Anak membutuhkan penjelasan yang jujur, tetapi juga membutuhkan rasa aman. Mereka perlu tahu bahwa dunia sedang menghadapi masalah tanpa merasa bahwa dunia adalah tempat yang sepenuhnya berbahaya.

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (2/9), terdapat sembilan cara yang dapat membantu orang tua menjelaskan kekacauan atau situasi sulit yang sedang terjadi kepada anak-anak.

1. Mulailah dengan menanyakan apa yang sudah mereka ketahui

Salah satu kesalahan yang sering dilakukan orang dewasa adalah langsung memberikan penjelasan panjang kepada anak.

Padahal, anak mungkin sudah mendengar informasi tertentu dari teman, guru, televisi, YouTube, TikTok, atau percakapan orang dewasa. Informasi tersebut bisa benar, setengah benar, atau bahkan keliru.

Karena itu, langkah pertama yang baik adalah mencari tahu apa yang sebenarnya sudah mereka dengar.