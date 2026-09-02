Kerap Tidak Disadari! Ini Kebiasaan Anak yang Tumbuh dari Orang Tua Introvert

Pola Pengasuhan Anak./pexels.com
JawaPos.com - Kepribadian orang tua memainkan peran besar dalam membentuk karakter, pola komunikasi, dan kebiasaan anak hingga mereka tumbuh dewasa.
Orang tua dengan kepribadian introvert cenderung lebih menyukai ketenangan, membutuhkan ruang pribadi yang cukup, dan sering kali mengekspresikan perhatian secara tersirat dibanding secara terbuka verbal maupun fisik.
Interaksi emosional antara orang tua dan anak sangat mempengaruhi perkembangan sistem regulasi diri (self regulation).
Melansir dari laman Yourtango pada Rabu (02/09), pola pengasuhan dari orang tua yang cenderung tertutup atau jarak secara emosional tanpa disadari membentuk perilaku khas pada anak saat menginjak usia dewasa.
Kebiasaan-kebiasaan ini sering kali dianggap sebagai karakter bawaan, padahal merupakan bentuk adaptasi emosional sejak kecil.
Penelitian dalam Journal of Applied Psychology, menunjukkan bahwa gaya pengasuhan yang minim ekspresi emosional terbuka dapat mengarahkan anak untuk mengembangkan efikasi diri (self efficacy) berbasis kemandirian tinggi.
Individu yang tumbuh dalam dinamika ini cenderung melatih proses evaluasi diri (self reflection) secara mandiri, namun kerap menghadapi tantangan dalam mengekspresikan kebutuhan emosional secara terbuka kepada orang lain.
Berikut kebiasaan yang kerap tidak disadari muncul pada anak yang dibesarkan oleh orang tua introvert:
1. Sangat mandiri dan enggan meminta tolong
Terbiasa menyelesaikan masalah sendiri tanpa mengganggu ruang tentang orang tua membuat anak tumbuh menjadi pribadi yang sangat mandiri.
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Jawa Pos
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