6 Cara Mengembalikan Kebiasaan Olahraga Setelah Lama Berhenti Menurut Psikologi

seseorang yang berusaha memaksakan olahraga. (magnific)

JawaPos.com - Pernah mengalami fase ketika Anda ingin kembali berolahraga setelah sekian lama berhenti, tetapi tubuh terasa berat, cepat lelah, dan pikiran terus mencari alasan untuk berhenti?

Anda mungkin pernah berkata kepada diri sendiri, “Dulu saya kuat olahraga satu jam. Sekarang kenapa baru 15 menit sudah ngos-ngosan?”



Masalahnya sering kali bukan semata-mata karena Anda kehilangan kemampuan. Tubuh dan pikiran Anda hanya sudah tidak terbiasa dengan pola aktivitas tersebut.



Ketika seseorang lama tidak berolahraga, kemudian tiba-tiba memaksakan latihan dengan intensitas tinggi, ia sering menganggap tubuhnya harus langsung kembali seperti dulu. Padahal, dari perspektif psikologi pembelajaran, kebiasaan bergerak juga melibatkan proses adaptasi. Otak dan tubuh perlu kembali “mempelajari” pola aktivitas, ritme, usaha, pemulihan, serta sensasi tidak nyaman yang muncul selama olahraga.



Karena itu, kembali berolahraga sebaiknya bukan sekadar pertanyaan, “Seberapa keras saya bisa berlatih?” tetapi juga, “Bagaimana saya mengajarkan tubuh untuk terbiasa bergerak lagi?”



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (16/8), terdapat enam cara yang dapat membantu mengembalikan proses pembelajaran tersebut.



1. Jangan langsung mengejar kemampuan lama



Kesalahan paling umum ketika kembali berolahraga adalah membandingkan kondisi sekarang dengan kondisi beberapa tahun lalu.



Dulu mungkin Anda mampu berlari 5 kilometer, melakukan puluhan push-up, atau bersepeda selama satu jam. Karena pernah mampu melakukannya, Anda merasa seharusnya sekarang juga bisa.



Padahal, kemampuan fisik bukan sesuatu yang selalu berada pada tingkat yang sama.



Ketika aktivitas berkurang dalam waktu lama, kapasitas tubuh dapat mengalami penurunan. Koordinasi gerak, daya tahan, kekuatan otot, dan toleransi terhadap kelelahan perlu dibangun kembali.



Dalam psikologi, membandingkan diri sekarang dengan versi diri di masa lalu juga dapat menjadi jebakan motivasi. Anda mungkin memulai olahraga dengan ekspektasi terlalu tinggi. Ketika kenyataan tidak sesuai harapan, muncul rasa kecewa.



Akhirnya terbentuk pola:



ekspektasi tinggi → latihan terlalu berat → tubuh kelelahan → merasa gagal → berhenti lagi.



Lebih baik mengubah cara berpikir.



Jangan bertanya:



“Mengapa saya tidak sekuat dulu?”



Tanyakan:



“Apa yang bisa dilakukan tubuh saya hari ini?”



Jika hari ini Anda hanya sanggup berjalan selama 15–20 menit, itu bukan kegagalan. Itu adalah titik awal pembelajaran baru.



Tubuh tidak perlu membuktikan bahwa ia masih seperti dulu. Tubuh hanya perlu mendapatkan pengalaman bahwa bergerak adalah aktivitas yang aman dan dapat dilakukan secara konsisten.



2. Mulailah dari intensitas yang terasa terlalu mudah



Ada paradoks ketika seseorang ingin kembali berolahraga.



Karena merasa sudah lama tidak olahraga, ia ingin segera “menebus” waktu yang hilang.



Akibatnya, latihan pertama dibuat terlalu berat.



Padahal, untuk membangun kembali kebiasaan, sesuatu yang mudah dilakukan berulang kali sering kali lebih efektif daripada sesuatu yang sangat berat tetapi hanya mampu dilakukan sekali.



Misalnya, daripada langsung berlari selama 45 menit, Anda dapat memulai dengan berjalan cepat selama 15–20 menit.



Jika terasa ringan, justru itu bisa menjadi hal yang positif.



Anda sedang memberikan kesempatan kepada otak untuk mendapatkan pengalaman:



“Saya bisa bergerak dan saya baik-baik saja setelah melakukannya.”



Pengalaman tersebut penting karena olahraga bukan hanya persoalan otot dan jantung. Ada komponen psikologis di dalamnya.



Jika setiap sesi olahraga diasosiasikan dengan rasa sakit, kelelahan ekstrem, dan penderitaan, otak dapat mulai menganggap olahraga sebagai sesuatu yang harus dihindari.



Sebaliknya, jika aktivitas fisik dilakukan dalam dosis yang masuk akal, olahraga dapat menjadi pengalaman yang lebih mudah diterima.



Inilah alasan mengapa terlalu mudah di awal justru bisa menjadi strategi yang cerdas.



Anda tidak sedang menguji batas tubuh.



Anda sedang membangun kembali toleransi terhadap aktivitas.



3. Gunakan prinsip “sedikit tetapi konsisten”



Salah satu konsep penting dalam pembelajaran adalah pengulangan.



Sebuah perilaku menjadi semakin familiar ketika dilakukan berkali-kali.



Hal yang sama dapat diterapkan pada aktivitas fisik.



Daripada berolahraga dua jam sekali dalam seminggu lalu tidak bergerak selama enam hari berikutnya, lebih baik membangun pola yang realistis dan dapat dipertahankan.



Misalnya:



Senin: berjalan 20 menit

Rabu: latihan kekuatan ringan 15–20 menit

Jumat: berjalan atau bersepeda santai

Minggu: aktivitas ringan sesuai kemampuan



Tujuannya bukan langsung mendapatkan perubahan fisik yang dramatis.



Tujuannya adalah menciptakan identitas dan rutinitas baru:



“Saya adalah orang yang rutin bergerak.”



Perubahan psikologis seperti ini sangat penting.



Ketika olahraga hanya dipandang sebagai proyek sementara—misalnya “saya harus olahraga agar cepat kurus”—motivasi dapat hilang ketika hasil tidak segera terlihat.



Namun ketika olahraga mulai menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, aktivitas tersebut tidak lagi terasa seperti hukuman.



Anda tidak perlu setiap hari bernegosiasi dengan diri sendiri:



“Hari ini olahraga atau tidak?”



Olahraga perlahan berubah menjadi bagian dari rutinitas.



4. Jangan takut pada rasa tidak nyaman, tetapi bedakan dengan rasa sakit



Kembali berolahraga setelah lama berhenti hampir pasti membawa rasa tidak nyaman.



Napas menjadi lebih cepat. Otot terasa bekerja. Tubuh berkeringat. Beberapa gerakan mungkin terasa berat.



Rasa tidak nyaman seperti ini dapat menjadi bagian normal dari proses adaptasi.



Namun, ada perbedaan penting antara ketidaknyamanan karena usaha dan rasa sakit yang dapat menunjukkan masalah atau cedera.



Karena itu, jangan menggunakan prinsip “kalau sakit berarti latihan berhasil.”



Prinsip tersebut justru bisa berbahaya jika membuat seseorang mengabaikan sinyal tubuh.



Secara psikologis, Anda juga perlu belajar mengubah hubungan dengan rasa tidak nyaman.



Jangan langsung mengartikannya sebagai:



“Saya tidak kuat.”



Cobalah melihatnya sebagai:



“Tubuh saya sedang menghadapi stimulus yang belum terbiasa.”



Perubahan interpretasi ini dapat membuat pengalaman olahraga terasa berbeda.



Anda tidak sedang gagal hanya karena napas lebih berat daripada biasanya.



Anda sedang beradaptasi.



Tetapi tetap gunakan akal sehat. Jika muncul nyeri tajam, pusing berat, sesak yang tidak biasa, nyeri dada, atau gejala lain yang mengkhawatirkan, hentikan aktivitas dan cari pertolongan medis yang sesuai.



5. Naikkan beban secara bertahap, bukan berdasarkan ego



Setelah beberapa kali latihan, biasanya muncul rasa percaya diri.



Anda mulai merasa:



“Ternyata saya masih bisa.”



Ini bagus.



Tetapi justru pada tahap ini seseorang sering melakukan kesalahan berikutnya: meningkatkan latihan terlalu cepat.



Misalnya, minggu pertama berjalan 20 menit. Karena merasa lebih baik, minggu berikutnya langsung berlari 60 menit.



Padahal, kemampuan melakukan suatu aktivitas sekali tidak berarti tubuh sudah siap menerima peningkatan besar secara mendadak.



Lebih baik menggunakan prinsip progres bertahap.



Anda bisa menambah salah satu aspek latihan secara perlahan:



durasi,

frekuensi,

jarak,

jumlah repetisi,

atau intensitas.



Tidak perlu menaikkan semuanya sekaligus.



Secara psikologis, progres bertahap juga memberikan kesempatan untuk mengumpulkan pengalaman keberhasilan kecil.



Hari ini Anda berjalan 20 menit.



Beberapa waktu kemudian Anda mampu 25 menit.



Lalu 30 menit.



Setiap peningkatan menjadi bukti konkret bahwa tubuh Anda sedang belajar kembali.



Hal ini dapat membangun self-efficacy, yaitu keyakinan bahwa Anda mampu melakukan tindakan tertentu dan menghadapi tantangannya.



Keyakinan tersebut sering kali lebih berguna daripada sekadar motivasi sesaat.



6. Jadikan olahraga sebagai proses belajar, bukan hukuman



Cara terakhir mungkin yang paling penting.



Banyak orang memiliki hubungan yang kurang sehat dengan olahraga.



Mereka berpikir:



“Saya makan banyak, jadi saya harus olahraga.”



Atau:



“Saya tidak olahraga kemarin, jadi hari ini harus dua kali lebih keras.”



Pola pikir seperti ini membuat olahraga terasa seperti hukuman.



Padahal, aktivitas fisik dapat dipandang sebagai kesempatan untuk kembali mengenal tubuh.



Perhatikan bagaimana tubuh merespons.



Kapan Anda merasa paling bertenaga?



Jenis gerakan apa yang paling Anda nikmati?



Berapa lama tubuh membutuhkan waktu untuk pulih?



Latihan seperti apa yang membuat Anda merasa lebih baik setelah selesai?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut membantu mengubah olahraga dari aktivitas yang penuh tekanan menjadi proses eksplorasi.



Anda sedang belajar tentang diri sendiri.



Dan pembelajaran tersebut membutuhkan waktu.



Tubuh tidak harus “di-reset” dalam satu hari



Ada kecenderungan untuk menginginkan hasil instan.



Setelah lama tidak olahraga, kita ingin segera kembali bugar. Setelah beberapa kali latihan, kita berharap stamina langsung meningkat. Setelah satu minggu, kita ingin tubuh terlihat berbeda.



Namun, proses adaptasi tidak bekerja seperti tombol reset.



Tubuh membutuhkan waktu.



Begitu pula pikiran.



Jika selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun Anda terbiasa dengan gaya hidup minim aktivitas, sangat wajar jika olahraga pada awalnya terasa asing.



Jangan menjadikan rasa berat pada latihan pertama sebagai kesimpulan bahwa Anda tidak mampu.



Latihan pertama hanyalah data.



Latihan kedua adalah data baru.



Begitu pula latihan ketiga, keempat, dan seterusnya.



Lama-kelamaan, tubuh mendapatkan semakin banyak pengalaman tentang bagaimana bergerak, bagaimana menggunakan energi, dan bagaimana memulihkan diri.



Yang perlu dikembalikan bukan hanya kekuatan, tetapi juga kebiasaan



Pada akhirnya, kembali berolahraga bukan sekadar tentang membangun otot atau meningkatkan stamina.



Ada satu hal lain yang perlu dibangun kembali: hubungan psikologis Anda dengan aktivitas fisik.



Anda perlu mengajari diri sendiri bahwa olahraga tidak harus selalu berat.



Anda tidak harus selalu berkeringat sebanyak mungkin.



Anda tidak harus mengalahkan rekor lama.



Anda juga tidak harus merasa bersalah ketika kemampuan hari ini belum seperti masa lalu.



Yang penting adalah menciptakan pengalaman positif yang cukup sering sehingga tubuh dan pikiran kembali mengenal aktivitas fisik sebagai bagian normal dari kehidupan.



Mulailah dari kemampuan yang ada sekarang.



Lakukan secara konsisten.



Perhatikan respons tubuh.



Berikan waktu untuk beradaptasi.



Kemudian tingkatkan secara bertahap.



Karena ketika Anda sudah lama tidak olahraga, tujuan pertama bukanlah memaksa tubuh kembali menjadi seperti dulu.



Tujuan pertamanya adalah mengajarkan tubuh bahwa bergerak adalah sesuatu yang bisa dilakukan lagi.



Dan seperti semua proses pembelajaran, kemampuan itu tidak perlu langsung sempurna.





Ia hanya perlu dilakukan lagi—sedikit demi sedikit, hari demi hari.***