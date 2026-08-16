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Rabbany Wanadriani
Minggu, 16 Agustus 2026 | 10.40 WIB

Bisa Mengancam Nyawa Kucing, 5 Barang di Rumah Ini Perlu Disingkirkan

ilustrasi kucing. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi kucing. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Setiap pemilik hewan peliharaan tentu ingin menciptakan lingkungan yang paling aman dan nyaman bagi sahabat berbulunya.

Namun, terkadang ancaman mematikan dapat bersembunyi di barang-barang rumah tangga yang paling biasa.

Melansir daily express, berikut lima barang di rumah yang berpotensi beracun bagi kucing.

1. Minyak esensial

Banyak orang menganggap minyak esensial sepenuhnya aman karena bersifat alami.

Namun, minyak esensial bisa sangat beracun bagi kucing karena tubuh mereka kekurangan enzim hati tertentu yang dibutuhkan untuk memecah senyawa tumbuhan.

Jenis yang paling berbahaya: tea tree oil, peppermint oil, dan citrus oil.

Sumber tersembunyi: lilin aromaterapi, produk pembersih rumah tangga, dan pengharum ruangan.

Kucing dapat dirugikan melalui kontak langsung dengan kulit, dengan menjilati partikel kecil dari bulunya saat membersihkan diri atau hanya dengan menghirup uap pekat dari pengharum ruangan.

2. Produk penumbuh rambut

Editor: Hanny Suwindari
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