Bisa Mengancam Nyawa Kucing, 5 Barang di Rumah Ini Perlu Disingkirkan

ilustrasi kucing. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Setiap pemilik hewan peliharaan tentu ingin menciptakan lingkungan yang paling aman dan nyaman bagi sahabat berbulunya.
Namun, terkadang ancaman mematikan dapat bersembunyi di barang-barang rumah tangga yang paling biasa.
1. Minyak esensial
Baca Juga: Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Minggu, 16 Agustus 2026 Untuk Wilayah Indramayu dan Sekitarnya
Banyak orang menganggap minyak esensial sepenuhnya aman karena bersifat alami.
Namun, minyak esensial bisa sangat beracun bagi kucing karena tubuh mereka kekurangan enzim hati tertentu yang dibutuhkan untuk memecah senyawa tumbuhan.
Jenis yang paling berbahaya: tea tree oil, peppermint oil, dan citrus oil.
Sumber tersembunyi: lilin aromaterapi, produk pembersih rumah tangga, dan pengharum ruangan.
Kucing dapat dirugikan melalui kontak langsung dengan kulit, dengan menjilati partikel kecil dari bulunya saat membersihkan diri atau hanya dengan menghirup uap pekat dari pengharum ruangan.
2. Produk penumbuh rambut
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan
Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan
Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026
Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Pembangunan Gereja di Citraland Surabaya Ditolak Warga, Ternyata karena salah soal Perizinannya
Jadwal Siaran Langsung Sabah FC vs Persib Bandung di Dewata Challenge Series 2026: Live di Indosiar
5 Weton Aras Kembang yang Bisa Memikat Lawan Jenis karena Kharismatik danMempesona Menurut Primbon Jawa