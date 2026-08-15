Bukan Sekadar Diet, 13 Kebiasaan Pagi Ini Bisa Bantu Jaga Berat Badan

JawaPos.com – Menjaga berat badan tetap ideal bukan hanya berkaitan dengan penampilan, tetapi juga menjadi bagian penting dari upaya mempertahankan kesehatan tubuh dalam jangka panjang.

Berat badan berlebih dapat meningkatkan risiko sejumlah masalah kesehatan, termasuk diabetes, penyakit jantung, serta gangguan pada persendian. Kondisi tersebut juga dapat memengaruhi keseimbangan hormon dan kualitas hidup.

Selain mengatur pola makan dan rutin berolahraga, rutinitas yang dilakukan sejak pagi ternyata dapat membantu mendukung perjalanan menuju berat badan yang lebih sehat.

Kebiasaan sederhana seperti menjaga jadwal bangun, memilih sarapan bergizi, hingga melakukan aktivitas fisik ringan dapat menjadi bagian dari gaya hidup sehat.

Dilansir dari NDTV, berikut 13 kebiasaan pagi yang dapat diterapkan untuk menunjang upaya menurunkan berat badan.

1. Bangun pada waktu yang konsisten Membiasakan diri bangun pada jam yang hampir sama setiap hari dapat membantu menjaga ritme tidur dan bangun.

Pola tidur yang teratur juga berkaitan dengan pengaturan hormon yang berhubungan dengan rasa lapar dan kenyang. Karena itu, usahakan perbedaan waktu bangun tidak terlalu jauh, termasuk ketika akhir pekan.

2. Awali pagi dengan minum air putih Setelah tidur sepanjang malam, tubuh membutuhkan asupan cairan. Minum air putih setelah bangun dapat membantu memenuhi kebutuhan hidrasi sebelum memulai aktivitas.

Air putih juga dapat mendukung fungsi pencernaan. Tidak perlu menambahkan bahan tertentu untuk mendapatkan manfaat hidrasi, karena air putih sudah menjadi pilihan yang baik.