Bukan Sekadar Diet, 13 Kebiasaan Pagi Ini Bisa Bantu Jaga Berat Badan

ilustrasi minum air putih jadi kebiasaan pagi yang sehat. (freepik)
JawaPos.com – Menjaga berat badan tetap ideal bukan hanya berkaitan dengan penampilan, tetapi juga menjadi bagian penting dari upaya mempertahankan kesehatan tubuh dalam jangka panjang.
Berat badan berlebih dapat meningkatkan risiko sejumlah masalah kesehatan, termasuk diabetes, penyakit jantung, serta gangguan pada persendian. Kondisi tersebut juga dapat memengaruhi keseimbangan hormon dan kualitas hidup.
Selain mengatur pola makan dan rutin berolahraga, rutinitas yang dilakukan sejak pagi ternyata dapat membantu mendukung perjalanan menuju berat badan yang lebih sehat.
Kebiasaan sederhana seperti menjaga jadwal bangun, memilih sarapan bergizi, hingga melakukan aktivitas fisik ringan dapat menjadi bagian dari gaya hidup sehat.
Dilansir dari NDTV, berikut 13 kebiasaan pagi yang dapat diterapkan untuk menunjang upaya menurunkan berat badan.
Membiasakan diri bangun pada jam yang hampir sama setiap hari dapat membantu menjaga ritme tidur dan bangun.
Pola tidur yang teratur juga berkaitan dengan pengaturan hormon yang berhubungan dengan rasa lapar dan kenyang. Karena itu, usahakan perbedaan waktu bangun tidak terlalu jauh, termasuk ketika akhir pekan.
Setelah tidur sepanjang malam, tubuh membutuhkan asupan cairan. Minum air putih setelah bangun dapat membantu memenuhi kebutuhan hidrasi sebelum memulai aktivitas.
Air putih juga dapat mendukung fungsi pencernaan. Tidak perlu menambahkan bahan tertentu untuk mendapatkan manfaat hidrasi, karena air putih sudah menjadi pilihan yang baik.
Sisihkan sekitar 10 hingga 15 menit untuk melakukan stretching atau gerakan yoga sederhana.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi
Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
15 Kata Cristiano Ronaldo ke Lionel Messi Setelah sang Ayah Meninggal Dunia
Biaya Nany Widjaja untuk Lobi Pembelian Tanah Rp 50 M, Harga Tanah Hanya Rp 30 M
Bentrokan di USS Abraham Lincoln: 7 Prajurit Dilaporkan Tewas di Tengah Perang dengan Iran
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati