Tak Sekadar Sampah, 6 Kulit Buah Ini Ternyata Bermanfaat untuk Menyuburkan Tanaman

ilustrasi tanaman dengan kulit jeruk. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Berkebun bukan hanya tentang menyiram tanaman atau memastikan bagian daun mendapatkan cukup sinar matahari. Kondisi tanah dan kesehatan akar juga perlu diperhatikan agar tanaman dapat tumbuh dengan optimal.
Salah satu cara sederhana untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman adalah memanfaatkan limbah organik dari dapur. Beberapa jenis kulit buah dan sayuran yang biasanya berakhir di tempat sampah ternyata masih memiliki kandungan nutrisi yang dapat dimanfaatkan.
Selain mengurangi sampah rumah tangga, pemanfaatan limbah dapur sebagai bahan kompos juga dapat menjadi alternatif sederhana untuk merawat tanaman.
Dilansir dari English Jagran, berikut enam jenis kulit buah dan sayuran yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pupuk organik untuk tanaman.
Kulit jeruk tidak harus langsung masuk tempat sampah. Setelah dikeringkan dan diolah dengan tepat, bagian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan organik untuk tanah.
Kulit jeruk mengandung sejumlah unsur yang dibutuhkan tanaman, termasuk nitrogen, fosfor, dan kalium. Kandungan tersebut dapat membantu mendukung kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman.
Aroma khas jeruk juga berasal dari minyak alaminya. Namun, penggunaannya sebaiknya tetap dilakukan secara tepat, misalnya melalui proses kompos, agar tidak mengganggu kondisi tanah atau organisme yang bermanfaat.
Kulit mentimun juga dapat dimanfaatkan kembali daripada langsung dibuang.
Bagian luar mentimun mengandung senyawa alami yang dapat memberikan manfaat dalam pengelolaan hama tertentu. Kulitnya dapat ditempatkan di sekitar area tanaman sebagai bagian dari upaya memanfaatkan limbah dapur.
Meski demikian, kulit mentimun lebih tepat dipandang sebagai bahan organik tambahan, bukan pengganti utama pupuk tanaman.
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Jawa Pos
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