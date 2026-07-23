9 Sifat Langka Orang yang Merasakan Kesedihan saat Selesai Membaca Buku Menurut Psikologi

Sifat orang yang merasakan kesedihan saat selesai membaca buku menurut psikologi. (Magnific)
JawaPos.com – Psikologi menjelaskan mengapa sebagian pembaca merasakan kesedihan selesai membaca buku yang mereka cintai.
Perasaan itu muncul karena mereka telah kehilangan sesuatu yang bernilai bagi diri mereka.
Kondisi tersebut ternyata berkaitan dengan sifat langka yang jarang dimiliki pencinta buku pada umumnya.
Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (23/7), berikut sembilan sifat langka yang biasa ditemukan pada orang dengan kepekaan semacam itu.
1. Mudah berempati pada orang lain
Orang yang merasa sedih usai menyelesaikan buku biasanya memiliki empati yang kuat terhadap sesama.
Mereka dapat terhubung dengan orang lain secara alami tanpa harus berusaha keras.
Sayangnya sosok yang membuat mereka merasa dekat itu kadang hanya ada di dalam cerita.
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Sarwendah Dikabarkan Hengkang dari Rumah Cilandak, Begini Komentar Pihak Ruben Onsu
Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya
Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya
Jeritan Puluhan Tenaga Kesehatan PPPK Paruh Waktu di Balai Kota DKI: Gaji Ke-13 Tak Cair
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!