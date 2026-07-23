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Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 23 Juli 2026 | 23.00 WIB

9 Sifat Langka Orang yang Merasakan Kesedihan saat Selesai Membaca Buku Menurut Psikologi

Sifat orang yang merasakan kesedihan saat selesai membaca buku menurut psikologi. (Magnific) - Image

Sifat orang yang merasakan kesedihan saat selesai membaca buku menurut psikologi. (Magnific)

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan mengapa sebagian pembaca merasakan kesedihan selesai membaca buku yang mereka cintai.

Perasaan itu muncul karena mereka telah kehilangan sesuatu yang bernilai bagi diri mereka.

Kondisi tersebut ternyata berkaitan dengan sifat langka yang jarang dimiliki pencinta buku pada umumnya.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (23/7), berikut sembilan sifat langka yang biasa ditemukan pada orang dengan kepekaan semacam itu.

1. Mudah berempati pada orang lain

Orang yang merasa sedih usai menyelesaikan buku biasanya memiliki empati yang kuat terhadap sesama.

Mereka dapat terhubung dengan orang lain secara alami tanpa harus berusaha keras.

Sayangnya sosok yang membuat mereka merasa dekat itu kadang hanya ada di dalam cerita.

Editor: Novia Tri Astuti
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