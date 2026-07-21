Jangan Diabaikan, Ini 5 Langkah Efektif Meredakan Radang Tenggorokan

Ilustrasi radang tenggorokan (Dok. Freepik)
JawaPos.com - Radang tenggorokan merupakan salah satu kondisi yang cukup sering dialami dan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Rasa nyeri ketika menelan, suara menjadi serak, hingga munculnya batuk kering sering membuat tubuh terasa kurang nyaman.
Kondisi ini dapat dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari infeksi bakteri atau virus, kebiasaan merokok dan penggunaan rokok elektrik, paparan polusi udara, reaksi alergi, hingga gangguan asam lambung. Karena penyebabnya beragam, cara penanganannya juga perlu disesuaikan dengan kondisi yang dialami.
Meski begitu, beberapa langkah sederhana dapat membantu meredakan gejala ringan dan membuat tenggorokan terasa lebih nyaman. Dilansir dari laman Halodoc dan Alodokter, berikut lima cara yang dapat dilakukan untuk membantu mengatasi radang tenggorokan agar proses pemulihan berjalan lebih baik.
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1. Perbanyak Minum Air Putih dan Istirahat
Cara yang pertama untuk mengatasi radang tenggorokan yaitu dengan memperbanyak minum air putih dan istirahat.
Jika kamu merasa malas minum air putih, kamu bisa coba tambahkan sedikit perasan lemon ke dalam segelas air hangat. Lemon dapat meningkatkan kekebalan tubuh, sehingga dapat mempercepat penyembuhan penyakit.
Radang tenggorokan juga diketahui muncul bersama dengan gejala pilek. Oleh karena itu, kamu dapat mengkonsumsi minuman hangat untuk dapat membantu melegakan hidung dari sumbatan, sehingga kamu bisa bernapas lebih lega.
2. Kumur Air Garam
Selanjutnya yaitu dengan mencoba berkumur dengan menggunakan air garam. Air garam diketahui dapat membantu melapisi dan melembapkan selaput tenggorokan, sehingga nyeri saat menelan pun bisa berkurang.
Garam dapat berfungsi sebagai penarik air dan pereda gejala. Garam diketahui dapat membantu meredakan peradangan di tenggorokan dan pita suara, kamu bisa mencoba untuk berkumur air garam sebanyak 2-3 kali sehari hingga gejala radang tenggorokan berkurang.
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