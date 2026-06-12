11 Kebiasaan Finansial Orang yang Terlihat Pelit tapi Sebenarnya Jago Kelola Keuangan

JawaPos.com - Orang yang terlihat pelit belum tentu benar-benar pelit, karena banyak di antara mereka justru cerdas kelola keuangan dengan kebiasaan finansial yang terencana.

Kebiasaan finansial yang kuat dan tips hemat uang yang konsisten membuat mereka lebih siap menghadapi guncangan ekonomi dibandingkan kebanyakan orang.

Cerdas kelola keuangan bukan soal menolak pengeluaran, melainkan tentang membuat setiap rupiah bekerja secara maksimal untuk tujuan yang lebih besar.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (12/6), berikut sebelas kebiasaan finansial yang membedakan orang yang terlihat pelit namun sebenarnya sangat cerdas kelola keuangan dengan tips hemat uang yang efektif.

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1. Memperhatikan detail-detail kecil dalam pengeluaran

Orang yang cerdas kelola keuangan sangat sadar bahwa hal-hal kecil seperti kupon, pengembalian barang, dan penghematan utilitas berkontribusi besar dalam jangka panjang.

Kebiasaan memanfaatkan diskon dan program cashback secara konsisten bahkan bisa menghemat lebih dari 40 persen dari total pengeluaran belanja kebutuhan.

2. Merencanakan dan menepati tujuan keuangan jangka panjang

Menurut para ahli dari Merrill, memiliki rencana keuangan jangka panjang meningkatkan kepercayaan diri dalam pengeluaran sehari-hari dan memperkuat ketahanan saat krisis.