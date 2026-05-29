Orang yang Terlalu Sering Dikritik Saat Masih Kecil Seringkali Menunjukkan 7 Ciri Khas Ini Saat Dewasa Menurut Psikologi



JawaPos.com - Tidak semua luka masa kecil terlihat jelas. Ada yang tidak meninggalkan bekas fisik, tetapi diam-diam memengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan menjalani hidup hingga dewasa. Salah satu pengalaman yang paling sering meninggalkan dampak psikologis jangka panjang adalah terlalu sering dikritik saat masih kecil.



Kritik sebenarnya bukan sesuatu yang selalu buruk. Anak memang membutuhkan arahan agar memahami mana yang benar dan salah. Namun, ketika kritik diberikan terus-menerus, disampaikan dengan nada merendahkan, atau membuat anak merasa dirinya “tidak pernah cukup baik”, dampaknya bisa terbawa sampai bertahun-tahun kemudian.



Dalam psikologi perkembangan, pengalaman masa kecil memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan harga diri, pola hubungan, hingga cara seseorang memandang dirinya sendiri. Anak yang tumbuh di lingkungan penuh kritik sering kali belajar bahwa cinta harus diperjuangkan melalui kesempurnaan. Mereka juga cenderung takut melakukan kesalahan karena khawatir akan ditolak atau dipermalukan.



Menariknya, banyak orang dewasa tidak menyadari bahwa beberapa kebiasaan dan respons emosional mereka sebenarnya berakar dari pola asuh yang terlalu kritis di masa kecil.



Dilansir dari Expert Editor, terdapat tujuh ciri khas yang sering muncul pada orang yang terlalu sering dikritik saat kecil menurut psikologi.



1. Terlalu Keras pada Diri Sendiri



Salah satu tanda paling umum adalah memiliki “suara batin” yang sangat kritis. Bahkan ketika tidak ada orang lain yang menghakimi, mereka tetap merasa dirinya kurang baik.



Kesalahan kecil bisa terasa seperti kegagalan besar. Mereka mungkin terus mengulang kejadian di kepala dan menyalahkan diri sendiri berlebihan.



Dalam psikologi, kondisi ini sering berkaitan dengan internalized criticism, yaitu ketika kritik dari masa kecil akhirnya menjadi bagian dari cara seseorang berbicara kepada dirinya sendiri.



Akibatnya, mereka sulit merasa puas terhadap pencapaian sendiri. Meski sudah bekerja keras, tetap ada perasaan:



“Aku masih belum cukup.”

“Seharusnya aku bisa lebih baik.”

“Kalau gagal sedikit saja berarti aku memang buruk.”



Orang seperti ini sering tampak perfeksionis, padahal di baliknya ada rasa takut tidak diterima.



2. Sangat Sensitif terhadap Penolakan



Anak yang terlalu sering dikritik biasanya tumbuh dengan keyakinan bahwa dirinya mudah mengecewakan orang lain. Saat dewasa, hal ini dapat berubah menjadi sensitivitas tinggi terhadap kritik maupun penolakan.



Komentar sederhana bisa terasa sangat menyakitkan. Bahkan masukan yang sebenarnya netral dapat dianggap sebagai tanda bahwa dirinya tidak dihargai.



Mereka juga cenderung:



terlalu memikirkan ucapan orang,

takut membuat orang kecewa,

merasa cemas saat menerima evaluasi,

atau langsung defensif ketika dikoreksi.



Dalam hubungan sosial maupun pekerjaan, mereka sering membaca situasi secara berlebihan karena terbiasa hidup dalam kewaspadaan emosional sejak kecil.



3. Sulit Percaya Diri Meski Kompeten



Banyak orang yang sering dikritik saat kecil sebenarnya memiliki kemampuan yang baik. Namun ironisnya, mereka sulit percaya pada kemampuan sendiri.



Mereka mungkin:



meragukan keputusan pribadi,

merasa tidak layak sukses,

atau takut mencoba hal baru karena khawatir gagal.



Fenomena ini sering berkaitan dengan impostor syndrome, yaitu perasaan seolah pencapaian diri hanyalah kebetulan dan suatu saat orang lain akan menyadari bahwa dirinya “tidak cukup hebat”.



Karena terbiasa fokus pada kesalahan sejak kecil, mereka jarang belajar menghargai kelebihan diri sendiri.



4. Cenderung Menjadi People Pleaser



Anak yang sering dikritik sering belajar bahwa cara agar diterima adalah dengan menyenangkan orang lain. Pola ini dapat terbawa hingga dewasa.



Mereka mungkin sulit berkata “tidak”, terlalu memprioritaskan kebutuhan orang lain, dan merasa bersalah ketika memilih diri sendiri.



Tujuannya sering kali bukan sekadar baik hati, melainkan menghindari konflik atau penolakan.



Mereka takut jika:



berbeda pendapat,

mengecewakan orang,

atau tidak memenuhi ekspektasi,

maka kasih sayang dan penerimaan akan hilang.



Akibatnya, mereka mudah kelelahan secara emosional karena terus berusaha memenuhi harapan semua orang.



5. Takut Membuat Kesalahan



Orang yang tumbuh dengan kritik berlebihan sering mengaitkan kesalahan dengan rasa malu atau hukuman emosional.



Karena itu, mereka bisa menjadi sangat takut gagal.



Dalam kehidupan sehari-hari, ini dapat terlihat dari:



terlalu lama mengambil keputusan,

overthinking,

menunda pekerjaan,

atau tidak berani mencoba sesuatu yang baru.



Bagi mereka, kesalahan bukan sekadar bagian normal dari proses belajar, melainkan ancaman terhadap harga diri.



Padahal dalam psikologi, kemampuan menerima kegagalan secara sehat justru merupakan bagian penting dari perkembangan mental yang matang.



6. Sulit Merasa Aman dalam Hubungan



Masa kecil membentuk cara seseorang membangun keterikatan emosional atau attachment. Anak yang sering dikritik kadang tumbuh dengan rasa takut tidak dicintai apa adanya.



Saat dewasa, mereka bisa:



terlalu membutuhkan validasi,

takut ditinggalkan,

sulit percaya pada pasangan,

atau terus merasa tidak cukup baik dalam hubungan.



Sebagian menjadi sangat bergantung secara emosional, sementara sebagian lain justru menjaga jarak agar tidak terluka.



Keduanya sama-sama bisa berasal dari pengalaman emosional yang penuh kritik dan minim penerimaan tanpa syarat.



7. Sulit Menghargai Diri Sendiri



Ketika seorang anak lebih sering mendengar kekurangan daripada apresiasi, ia bisa tumbuh tanpa fondasi harga diri yang kuat.



Akibatnya, saat dewasa mereka:



sulit menerima pujian,

merasa tidak pantas dicintai,

atau terus membandingkan diri dengan orang lain.



Bahkan ketika orang lain melihat mereka hebat, di dalam dirinya tetap ada rasa kosong atau tidak berharga.



Psikologi menyebut bahwa self-esteem anak sangat dipengaruhi oleh bagaimana lingkungan terdekat berbicara kepada mereka selama masa pertumbuhan.



Kata-kata yang terus diulang di masa kecil sering menjadi identitas yang dibawa hingga dewasa.



Kritik Bisa Membentuk Luka Emosional Jangka Panjang



Penting untuk dipahami bahwa banyak orang tua mengkritik bukan karena tidak sayang. Sebagian melakukannya karena ingin anak menjadi lebih baik, atau karena mereka sendiri dibesarkan dengan cara yang sama.



Namun niat baik tidak selalu menghapus dampak emosionalnya.



Kalimat seperti:



“Kamu selalu salah.”

“Kenapa tidak bisa seperti orang lain?”

“Kamu memang tidak pernah becus.”



yang terus diulang selama bertahun-tahun dapat membentuk keyakinan negatif mendalam pada anak.



Dalam jangka panjang, hal ini dapat memengaruhi kesehatan mental, hubungan sosial, hingga kualitas hidup seseorang saat dewasa.



Apakah Luka Ini Bisa Dipulihkan?



Kabar baiknya, pola psikologis yang terbentuk sejak kecil bukan sesuatu yang permanen.



Dengan kesadaran diri, lingkungan yang sehat, dan proses emosional yang tepat, seseorang bisa belajar membangun kembali harga diri yang lebih sehat.



Beberapa langkah yang sering disarankan psikolog antara lain:



belajar mengenali self-talk negatif,

membangun batasan yang sehat,

menerima bahwa kesalahan adalah hal manusiawi,

dan mencari dukungan profesional jika diperlukan.



Prosesnya memang tidak instan, tetapi sangat mungkin dilakukan.



Terlalu sering dikritik saat kecil dapat meninggalkan dampak psikologis yang panjang hingga dewasa. Banyak orang akhirnya tumbuh menjadi pribadi yang mudah cemas, terlalu keras pada diri sendiri, dan terus merasa tidak cukup baik.



Namun memahami asal-usul pola tersebut adalah langkah awal yang penting. Ketika seseorang mulai menyadari bahwa banyak ketakutannya berasal dari pengalaman masa lalu, ia memiliki kesempatan untuk memutus pola lama dan membangun hubungan yang lebih sehat dengan dirinya sendiri.



