7 Cara Detoks Digital Bertahap yang Tidak Mengharuskan Hapus Akun dan Tetap Bisa Kerja Normal

lustrasi membaca buku/freepik
JawaPos.com - Pernahkah Anda merasa cemas hanya karena ponsel tertinggal di meja makan? Atau merasa lelah luar biasa padahal hanya duduk menatap layar seharian?
Ponsel pintar kini menjadi bagian tak terpisahkan dari rutinitas setiap hari. Tidak hanya untuk hiburan, tetapi juga menunjang pekerjaan dan komunikasi yang berlangsung tanpa henti.
Di balik kemudahan tersebut, muncul kelelahan yang kerap tidak disadari fokus mudah terpecah, pikiran terasa penuh.
Kondisi ini sejalan dengan tingginya koneksi internet di Indonesia. DataReportal 2026 mencatat, sebanyak 80,5 persen masyarakat telah terhubung ke internet.
Sementara itu, data RescueTime menunjukkan pekerja rata-rata memeriksa email atau pesan instan setiap tiga menit. Situasi ini membuat ruang untuk bekerja secara mendalam semakin terbatas.
Paparan digital yang terus-menerus pun berpotensi memicu digital burnout. Alodokter menyebut, gejalanya meliputi stres setelah melihat konten, kesulitan berkonsentrasi, hingga gangguan tidur akibat penggunaan layar yang berlebihan.
Kabar baiknya, pemulihan mental tidak harus dilakukan dengan cara ekstrem, berikut adalah tujuh cara untuk melakukan detoks digital secara bertahap tanpa mengganggu ritme kerja:
1. Terapkan Jadwal Cek Gadget
Alih-alih merespons setiap denting notifikasi, cobalah menetapkan "jendela waktu". Misalnya, hanya buka email dan WhatsApp saat memulai kerja, setelah makan siang, dan sebelum closing.
Cara ini menjaga alur kerja (flow) tetap terjaga tanpa interupsi yang merusak deep work. Dengan pola ini, alur kerja menjadi lebih terstruktur. Seseorang dapat menyelesaikan satu tugas tanpa gangguan berulang yang menghambat konsentrasi.
