Jika Anda Ingin Menjadi Pribadi yang Lebih Baik dalam Waktu 60 Hari, Mulailah Melakukan 8 Hal Ini Setiap Pagi Menurut Psikologi

seseorang yang menjadi pribadi yang lebih baik ( Magnific/Lifestylememory)
JawaPos.com - Banyak orang berpikir perubahan hidup membutuhkan langkah dramatis: pindah kota, mengganti pekerjaan, memulai bisnis baru, atau membuat resolusi besar yang terdengar mengesankan. Padahal menurut psikologi perilaku, perubahan paling kuat justru lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten.
Dan salah satu waktu paling menentukan untuk membangun perubahan itu adalah pagi hari.
Cara seseorang memulai pagi sering kali menentukan kualitas emosi, fokus, produktivitas, bahkan keputusan yang diambil sepanjang hari. Ketika pagi dimulai dengan terburu-buru, penuh distraksi, dan tanpa arah yang jelas, otak cenderung masuk ke mode reaktif. Sebaliknya, ketika pagi dimulai dengan kesadaran, ketenangan, dan rutinitas yang sehat, pikiran menjadi lebih stabil dan emosi lebih terkendali.
Psikologi modern menjelaskan bahwa otak manusia sangat dipengaruhi oleh pola yang berulang. Apa yang dilakukan setiap hari akan membentuk jalur saraf baru atau yang dikenal sebagai neural pathways. Inilah alasan mengapa kebiasaan kecil yang diulang selama 60 hari bisa menciptakan perubahan nyata dalam karakter, disiplin, dan kualitas hidup.
Dilansir dari Expert Editor, jika Anda benar-benar ingin menjadi pribadi yang lebih baik dalam dua bulan ke depan, berikut adalah delapan hal yang sebaiknya mulai Anda lakukan setiap pagi.
1. Bangun Tanpa Langsung Memegang Ponsel
Kebiasaan pertama ini terdengar sederhana, tetapi dampaknya sangat besar.
Banyak orang membuka mata lalu langsung mengecek notifikasi, media sosial, email, atau berita. Secara psikologis, tindakan ini membuat otak langsung dibanjiri stimulasi eksternal sebelum memiliki kesempatan untuk “stabil” terlebih dahulu.
Akibatnya:
Pikiran menjadi lebih cemas
Fokus mudah terpecah
Mood lebih cepat berubah
Energi mental terkuras sejak pagi
Menurut penelitian tentang dopamine-driven behavior, media sosial dan notifikasi memicu lonjakan dopamin instan yang membuat otak menjadi lebih reaktif dan sulit fokus pada tugas yang lebih penting.
Sebaliknya, ketika Anda memberi jeda 20–30 menit tanpa ponsel setelah bangun tidur, otak memiliki waktu untuk menyesuaikan diri secara alami.
Cobalah mengganti kebiasaan scrolling pagi dengan:
Minum air putih
Merapikan tempat tidur
Membuka jendela
Peregangan ringan
Duduk tenang beberapa menit
Perubahan kecil ini membantu pikiran menjadi lebih jernih dan tidak mudah terbawa stres sejak awal hari.
2. Minum Air Putih Segera Setelah Bangun
Tubuh manusia mengalami dehidrasi ringan setelah tidur selama 6–8 jam. Sayangnya banyak orang justru langsung minum kopi sebelum memenuhi kebutuhan cairan tubuh.
Dari sudut pandang psikologi dan neuroscience, hidrasi memengaruhi kemampuan otak untuk berpikir, mengatur emosi, dan mempertahankan fokus.
Kurang cairan bahkan dalam jumlah kecil dapat menyebabkan:
Konsentrasi menurun
Mudah lelah
Mood negatif meningkat
Produktivitas menurun
Memulai pagi dengan satu atau dua gelas air putih membantu tubuh dan otak “aktif” lebih cepat.
Selain manfaat fisik, ritual sederhana seperti ini juga memberi sinyal psikologis bahwa Anda sedang merawat diri sendiri. Dan menurut behavioral psychology, tindakan kecil self-care yang konsisten dapat meningkatkan self-respect dan disiplin diri.
Hal sederhana ini sering diremehkan, padahal kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus memiliki efek psikologis yang sangat kuat.
3. Bergerak atau Berolahraga Ringan Selama 10–20 Menit
Anda tidak harus langsung melakukan olahraga berat setiap pagi.
Psikologi olahraga menunjukkan bahwa gerakan tubuh ringan pun dapat meningkatkan suasana hati dan menurunkan stres secara signifikan.
Ketika tubuh bergerak, otak melepaskan:
Endorfin
Dopamin
Serotonin
Tiga zat kimia ini berkaitan erat dengan rasa bahagia, motivasi, dan ketenangan emosional.
Itulah sebabnya orang yang rutin bergerak di pagi hari cenderung:
Lebih optimis
Lebih fokus
Lebih percaya diri
Lebih stabil emosinya
Aktivitas yang bisa dilakukan tidak harus rumit:
Jalan kaki pagi
Stretching
Yoga ringan
Push-up
Naik turun tangga
Bersepeda santai
Yang paling penting bukan intensitasnya, melainkan konsistensinya.
Dalam 60 hari, tubuh Anda mungkin belum berubah drastis. Tetapi energi mental, kualitas tidur, dan kestabilan emosi biasanya mulai terasa jauh lebih baik.
4. Menulis Tiga Hal yang Anda Syukuri
Latihan syukur atau gratitude exercise adalah salah satu praktik psikologi positif yang paling banyak diteliti.
Banyak penelitian menemukan bahwa orang yang rutin melatih rasa syukur memiliki tingkat stres lebih rendah dan kepuasan hidup yang lebih tinggi.
Mengapa ini penting?
Karena otak manusia secara alami memiliki negativity bias, yaitu kecenderungan untuk lebih fokus pada masalah dibanding hal baik.
Tanpa disadari, banyak orang memulai hari dengan:
Mengeluh
Khawatir
Membandingkan diri
Memikirkan kekurangan hidup
Kebiasaan ini membuat pikiran terus berada dalam mode kekurangan.
Menulis tiga hal yang disyukuri setiap pagi membantu otak membangun pola berpikir yang lebih sehat.
Hal yang ditulis tidak harus besar.
Contohnya:
Tubuh masih sehat
Memiliki keluarga yang peduli
Cuaca pagi yang tenang
Bisa menikmati sarapan
Memiliki kesempatan bekerja
Semakin sering dilakukan, otak akan semakin terbiasa melihat sisi positif kehidupan.
Dan menurut psikologi, cara seseorang memandang hidup sangat memengaruhi kualitas kebahagiaan dan ketahanan mentalnya.
5. Menentukan Prioritas Hari Itu
Banyak orang merasa sibuk sepanjang hari tetapi tetap merasa tidak produktif.
Penyebab utamanya bukan karena kurang waktu, melainkan karena kurang arah.
Psikologi kognitif menunjukkan bahwa otak manusia memiliki energi fokus yang terbatas. Ketika sejak pagi pikiran dipenuhi terlalu banyak keputusan kecil, energi mental cepat habis.
Inilah yang disebut decision fatigue.
Untuk mengatasinya, biasakan menentukan 1–3 prioritas utama setiap pagi.
Tanyakan pada diri sendiri:
“Apa hal paling penting yang harus benar-benar selesai hari ini?”
Fokus pada prioritas membuat pikiran lebih tenang karena otak memiliki arah yang jelas.
Selain itu, menyelesaikan tugas penting juga meningkatkan rasa percaya diri dan self-efficacy, yaitu keyakinan bahwa Anda mampu mengendalikan hidup sendiri.
Orang yang memiliki self-efficacy tinggi biasanya:
Lebih tahan menghadapi tekanan
Tidak mudah menyerah
Lebih disiplin
Lebih optimis
Semua itu bisa dimulai hanya dengan lima menit merencanakan hari.
6. Melatih Diri dengan Self-Talk Positif
Cara Anda berbicara kepada diri sendiri memengaruhi kondisi mental lebih dari yang Anda sadari.
Banyak orang memiliki inner dialogue yang sangat keras:
“Aku selalu gagal.”
“Aku tidak cukup baik.”
“Aku pasti tidak bisa.”
“Hidupku berantakan.”
Dalam jangka panjang, pola pikir seperti ini dapat menurunkan rasa percaya diri dan meningkatkan kecemasan.
Psikologi kognitif menjelaskan bahwa pikiran yang diulang terus-menerus akan dianggap sebagai “kebenaran” oleh otak.
Karena itu, penting untuk melatih self-talk yang lebih sehat setiap pagi.
Bukan berarti berpura-pura positif secara berlebihan, tetapi berbicara kepada diri sendiri dengan lebih realistis dan mendukung.
Contohnya:
“Aku mungkin belum sempurna, tetapi aku terus berkembang.”
“Hari ini aku akan mencoba yang terbaik.”
“Aku mampu menghadapi tantangan.”
“Aku tidak harus selalu sempurna.”
Kalimat sederhana seperti ini membantu menurunkan tekanan mental dan meningkatkan ketahanan psikologis.
Dalam 60 hari, perubahan terbesar mungkin bukan pada keadaan hidup Anda, melainkan pada cara Anda melihat diri sendiri.
7. Membaca atau Belajar Sesuatu Selama 15 Menit
Pribadi yang lebih baik tidak terbentuk secara instan.
Ia dibangun dari pengetahuan, refleksi, dan kemauan untuk terus berkembang.
Salah satu kebiasaan pagi terbaik menurut psikologi perkembangan diri adalah belajar sedikit setiap hari.
Tidak perlu langsung membaca buku tebal.
Anda bisa:
Membaca beberapa halaman buku
Mendengarkan podcast edukatif
Menonton video pembelajaran singkat
Membaca artikel berkualitas
Belajar keterampilan baru
Aktivitas ini membuat otak tetap aktif dan berkembang.
Selain itu, belajar di pagi hari membantu menciptakan growth mindset, yaitu keyakinan bahwa kemampuan seseorang bisa terus berkembang melalui usaha dan latihan.
Orang dengan growth mindset cenderung:
Tidak takut gagal
Lebih terbuka terhadap kritik
Lebih tahan menghadapi tantangan
Lebih mudah berkembang
Dalam dunia yang terus berubah, kemampuan untuk terus belajar adalah salah satu kualitas paling penting yang bisa dimiliki seseorang.
8. Duduk Tenang dan Melatih Kesadaran Diri
Di tengah hidup yang serba cepat, banyak orang kehilangan hubungan dengan dirinya sendiri.
Mereka terus sibuk, tetapi tidak benar-benar sadar dengan apa yang dirasakan.
Karena itu, meluangkan beberapa menit untuk duduk tenang setiap pagi sangat penting.
Anda bisa melakukan:
Meditasi singkat
Latihan pernapasan
Berdoa
Refleksi diri
Mindfulness
Psikologi mindfulness menunjukkan bahwa kesadaran penuh terhadap momen saat ini dapat membantu:
Mengurangi kecemasan
Menurunkan stres
Meningkatkan fokus
Mengendalikan emosi
Membantu pengambilan keputusan
Anda tidak perlu langsung menjadi ahli meditasi.
Cukup duduk tenang selama lima menit sambil memperhatikan napas.
Kebiasaan sederhana ini membantu menciptakan ruang antara stimulus dan respons.
Artinya, Anda menjadi tidak mudah impulsif dan lebih mampu mengendalikan diri.
Dan kemampuan mengendalikan diri adalah salah satu ciri utama pribadi yang matang secara emosional.
Mengapa 60 Hari Bisa Mengubah Hidup Anda?
Banyak orang gagal berubah bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka tidak cukup konsisten.
Psikologi kebiasaan menjelaskan bahwa otak membutuhkan pengulangan untuk membentuk pola baru.
Ketika sebuah tindakan dilakukan terus-menerus, otak akan menganggapnya sebagai bagian dari identitas.
Awalnya mungkin terasa dipaksakan.
Tetapi setelah beberapa minggu, kebiasaan itu mulai terasa alami.
Dan di titik itulah perubahan mulai benar-benar terjadi.
Dalam 60 hari, Anda mungkin akan mulai merasakan:
Pikiran lebih tenang
Emosi lebih stabil
Fokus meningkat
Kepercayaan diri bertambah
Energi lebih baik
Hidup terasa lebih terarah
Bukan karena hidup tiba-tiba sempurna, tetapi karena Anda berubah menjadi pribadi yang lebih sadar dan lebih kuat.
Penutup
Menjadi pribadi yang lebih baik bukan tentang berubah menjadi orang lain.
Ini tentang menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri sedikit demi sedikit setiap hari.
Dan perubahan itu tidak harus dimulai dengan langkah besar.
Kadang, semuanya dimulai dari cara Anda membuka mata di pagi hari.
Jika selama 60 hari ke depan Anda mulai:
Menjauhkan ponsel saat bangun
Minum air putih
Bergerak lebih banyak
Bersyukur
Menentukan prioritas
Berbicara lebih baik kepada diri sendiri
Belajar setiap hari
Melatih kesadaran diri
maka kemungkinan besar bukan hanya rutinitas Anda yang berubah.
Cara Anda berpikir, merasakan, dan menjalani hidup pun akan ikut berubah.
Karena pada akhirnya, kualitas hidup seseorang sangat ditentukan oleh kebiasaan kecil yang ia lakukan setiap hari.
