Irfan Ferdiansyah
Senin, 4 Mei 2026 | 22.06 WIB

Jika Anda Mampu Menjauhi 8 Godaan Ini, Anda Lebih Bijaksana daripada Kebanyakan Orang Seusai Anda Menurut Psikologi

seseorang yang pandai menjauhi setiap godaan. (Magnific/freepik)


JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, kita dihadapkan pada berbagai godaan—mulai dari hal kecil seperti menunda pekerjaan, hingga keputusan besar yang dapat memengaruhi masa depan.

Psikologi modern menunjukkan bahwa kemampuan seseorang untuk menahan diri dari godaan tertentu bukan hanya soal disiplin, tetapi juga tanda kedewasaan emosional dan kebijaksanaan.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat delapan godaan yang, jika mampu Anda hindari, menunjukkan bahwa Anda memiliki tingkat kebijaksanaan yang lebih tinggi dibandingkan banyak orang seusia Anda.

1. Godaan untuk Selalu Ingin Diakui

Keinginan untuk mendapatkan validasi dari orang lain adalah hal yang sangat manusiawi. Namun, orang yang bijaksana tidak menggantungkan harga dirinya pada pujian atau pengakuan eksternal. Mereka memahami nilai diri mereka tanpa perlu terus-menerus dibuktikan kepada orang lain.

2. Godaan untuk Membalas Emosi Negatif

Ketika seseorang menyakiti atau memancing emosi, reaksi spontan biasanya adalah membalas. Namun, psikologi menunjukkan bahwa kemampuan mengendalikan respons emosional—alih-alih bereaksi impulsif—merupakan tanda kecerdasan emosional yang tinggi.

3. Godaan untuk Menunda (Prokrastinasi)

Menunda pekerjaan sering terasa nyaman dalam jangka pendek, tetapi merugikan dalam jangka panjang. Individu yang mampu melawan godaan ini biasanya memiliki kontrol diri yang kuat serta pemahaman yang jelas tentang tujuan hidup mereka.

4. Godaan untuk Selalu Membandingkan Diri

Di era media sosial, membandingkan diri dengan orang lain menjadi sangat mudah. Namun, orang yang bijaksana fokus pada perkembangan diri sendiri, bukan pada pencapaian orang lain. Mereka tahu bahwa setiap orang memiliki jalur hidup yang berbeda.

5. Godaan untuk Menghindari Ketidaknyamanan

Pertumbuhan pribadi hampir selalu melibatkan rasa tidak nyaman. Mereka yang bijaksana tidak lari dari tantangan, melainkan melihatnya sebagai peluang untuk berkembang.

6. Godaan untuk Mengambil Jalan Pintas

Hasil instan memang menggoda, tetapi seringkali tidak berkelanjutan. Psikologi menunjukkan bahwa kemampuan menunda kepuasan (delayed gratification) adalah salah satu indikator utama kesuksesan jangka panjang.

7. Godaan untuk Selalu Benar

Keinginan untuk selalu menang dalam argumen bisa merusak hubungan. Orang yang bijaksana lebih memilih memahami daripada sekadar ingin benar. Mereka terbuka terhadap perspektif lain dan tidak takut mengakui kesalahan.

8. Godaan untuk Mengabaikan Refleksi Diri

Banyak orang terlalu sibuk hingga tidak pernah mengevaluasi diri. Padahal, refleksi diri adalah kunci pertumbuhan psikologis. Individu yang bijaksana meluangkan waktu untuk memahami diri, belajar dari kesalahan, dan memperbaiki diri secara berkelanjutan.

Menjauhi godaan-godaan ini bukan berarti menjadi sempurna. Justru, ini adalah proses yang terus berlangsung sepanjang hidup. Psikologi menekankan bahwa kebijaksanaan bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi tentang bagaimana seseorang mengelola diri, emosi, dan keputusannya.

Jika Anda mulai mengenali dan menghindari sebagian dari godaan di atas, itu sudah menjadi tanda bahwa Anda sedang berada di jalur yang tepat menuju kedewasaan dan kebijaksanaan yang lebih dalam.***
Editor: Novia Tri Astuti
