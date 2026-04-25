Jika Anda Benar-Benar Ingin Menjadi Pembicara yang Percaya Diri, Ucapkan Selamat Tinggal pada 10 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi



JawaPos.com - Kepercayaan diri saat berbicara bukanlah bakat bawaan, melainkan keterampilan yang bisa dilatih. Banyak orang mengira bahwa pembicara hebat terlahir dengan karisma alami, padahal kenyataannya, mereka justru membentuk kebiasaan yang mendukung performa mereka dan meninggalkan kebiasaan yang merusak.



Menurut psikologi, ada sejumlah pola perilaku yang secara diam-diam menghambat rasa percaya diri saat berbicara. Dilansir dari Expert Editor, jika Anda ingin tampil lebih meyakinkan, jelas, dan berpengaruh, langkah pertama bukanlah menambahkan sesuatu—melainkan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan berikut ini.



1. Terlalu Fokus pada Penilaian Orang Lain



Salah satu penghambat terbesar kepercayaan diri adalah ketakutan akan penilaian. Anda mulai berpikir: “Bagaimana kalau mereka menganggap saya bodoh?” atau “Apakah saya terdengar aneh?”



Psikologi menyebut ini sebagai spotlight effect—kecenderungan untuk merasa bahwa semua orang memperhatikan Anda lebih dari yang sebenarnya terjadi. Padahal, kebanyakan orang justru sibuk dengan pikiran mereka sendiri.



Solusi: Alihkan fokus dari “bagaimana saya terlihat” menjadi “apa yang bisa saya berikan.”



2. Menghindari Kontak Mata



Kontak mata adalah salah satu sinyal kepercayaan diri paling kuat. Menghindarinya membuat Anda terlihat ragu, bahkan jika sebenarnya Anda tahu apa yang Anda katakan.



Dalam psikologi sosial, kontak mata dikaitkan dengan kepercayaan, koneksi, dan otoritas.



Solusi: Latih kontak mata secara natural—tidak perlu menatap terus, cukup bergantian dengan audiens secara santai.



3. Berbicara Terlalu Cepat



Ketika gugup, otak cenderung “lari lebih cepat” daripada mulut. Akibatnya, Anda berbicara terburu-buru dan sulit dipahami.



Ini sering disebut sebagai respons kecemasan—tubuh mencoba “menyelesaikan” situasi secepat mungkin.



Solusi: Perlambat tempo. Jeda singkat justru membuat Anda terdengar lebih percaya diri dan terkontrol.



4. Menggunakan Kata Pengisi Secara Berlebihan



Kata seperti “eee…”, “anu…”, atau “jadi…” memang wajar, tetapi jika terlalu sering, akan mengurangi kredibilitas Anda.



Dalam komunikasi, ini disebut sebagai disfluency, yang dapat mengganggu pemahaman audiens.



Solusi: Ganti kata pengisi dengan jeda. Diam sejenak jauh lebih kuat daripada suara kosong.



5. Postur Tubuh yang Tertutup



Bahasa tubuh berbicara lebih keras daripada kata-kata. Membungkuk, menyilangkan tangan, atau terlihat kaku memberi kesan tidak percaya diri.



Psikologi tubuh menunjukkan bahwa postur juga memengaruhi kondisi mental Anda, bukan hanya persepsi orang lain.



Solusi: Berdiri tegak, bahu rileks, dan gunakan gerakan tangan secara alami.



6. Terlalu Perfeksionis



Banyak orang menunda berbicara karena merasa harus “sempurna dulu.” Padahal, perfeksionisme justru meningkatkan kecemasan dan menghambat spontanitas.



Psikologi kognitif menunjukkan bahwa standar yang terlalu tinggi sering kali tidak realistis dan justru melemahkan performa.



Solusi: Fokus pada kejelasan, bukan kesempurnaan.



7. Tidak Mempersiapkan Diri dengan Baik



Kepercayaan diri tanpa persiapan hanyalah ilusi. Kurangnya latihan membuat Anda mudah panik saat berbicara.



Solusi: Latihan bukan untuk menghafal kata per kata, tetapi untuk memahami alur dan poin utama.



8. Membandingkan Diri dengan Orang Lain



Melihat pembicara lain yang lebih fasih sering kali membuat Anda merasa tidak cukup baik.



Dalam psikologi, ini dikenal sebagai social comparison, yang dapat merusak kepercayaan diri jika tidak dikelola dengan baik.



Solusi: Bandingkan diri Anda dengan versi diri Anda di masa lalu, bukan dengan orang lain.



9. Mengabaikan Audiens



Pembicara yang gugup cenderung fokus pada diri sendiri, bukan pada audiens. Akibatnya, komunikasi terasa kaku dan tidak terhubung.



Padahal, komunikasi yang efektif bersifat dua arah—bahkan saat hanya satu orang yang berbicara.



Solusi: Perhatikan reaksi audiens dan sesuaikan gaya Anda.



10. Terlalu Keras pada Diri Sendiri



Setelah berbicara, banyak orang langsung mengkritik diri sendiri secara berlebihan: “Tadi jelek banget,” atau “Saya gagal total.”



Psikologi menunjukkan bahwa self-criticism yang ekstrem dapat menurunkan kepercayaan diri jangka panjang.



Solusi: Evaluasi dengan objektif—apa yang bisa diperbaiki, bukan apa yang “salah total.”



Menjadi pembicara yang percaya diri bukan soal mengubah siapa diri Anda, melainkan mengelola kebiasaan yang Anda miliki. Dengan melepaskan kebiasaan-kebiasaan yang merugikan ini, Anda memberi ruang bagi versi diri Anda yang lebih tenang, jelas, dan meyakinkan untuk muncul.



