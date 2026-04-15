4 Hal Sederhana yang Dilakukan Orang yang Terlalu Banyak Berpikir Sebelum Akhirnya Merasa Lebih Tenang

JawaPos.Com - Tidak semua orang menyadari bahwa terlalu banyak berpikir atau overthinking bukan hanya soal memikirkan sesuatu secara mendalam, melainkan juga tentang bagaimana seseorang terjebak dalam lingkaran pikiran yang sulit dihentikan.

Hal kecil bisa menjadi besar, kemungkinan buruk terasa lebih nyata, dan keputusan sederhana pun berubah menjadi sesuatu yang membingungkan.

Namun, di balik kebiasaan berpikir berlebihan, banyak orang perlahan menemukan cara untuk menenangkan diri.

Bukan dengan cara yang rumit atau instan, melainkan melalui langkah-langkah sederhana yang dilakukan secara perlahan namun konsisten.

Dari proses itulah, ketenangan mulai terasa, meski awalnya hanya sedikit.

Dilansir dari Yourtango, inilah empat hal sederhana yang sering dilakukan oleh orang yang terlalu banyak berpikir sebelum akhirnya merasa lebih tenang.

1. Memberi Jeda pada Pikiran yang Terlalu Ramai

Ketika pikiran terasa penuh, langkah pertama yang biasanya dilakukan bukan langsung mencari solusi, melainkan berhenti sejenak.

Memberi jeda bukan berarti menghindar, tetapi memberi ruang agar pikiran tidak semakin sesak.

Banyak overthinker mulai belajar bahwa tidak semua hal harus diselesaikan dalam satu waktu.

Dengan berhenti sejenak, entah itu dengan menarik napas dalam-dalam, berjalan santai, atau sekadar duduk tanpa melakukan apa pun, pikiran perlahan menjadi lebih ringan.

Jeda kecil ini sering kali terlihat sepele, tetapi dampaknya besar. Pikiran yang semula berantakan mulai tersusun, dan emosi yang sebelumnya tidak terkendali menjadi lebih stabil. Dari sinilah, rasa tenang mulai muncul secara perlahan.

2. Menuliskan Apa yang Dipikirkan

Mengeluarkan isi kepala ke dalam tulisan menjadi salah satu cara sederhana yang banyak membantu.