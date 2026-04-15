4 Hal Sederhana yang Dilakukan Orang yang Terlalu Banyak Berpikir Sebelum Akhirnya Merasa Lebih Tenang

Ilustrasi orang yang sedang berpikir. (Freepik)
JawaPos.Com - Tidak semua orang menyadari bahwa terlalu banyak berpikir atau overthinking bukan hanya soal memikirkan sesuatu secara mendalam, melainkan juga tentang bagaimana seseorang terjebak dalam lingkaran pikiran yang sulit dihentikan.
Hal kecil bisa menjadi besar, kemungkinan buruk terasa lebih nyata, dan keputusan sederhana pun berubah menjadi sesuatu yang membingungkan.
Namun, di balik kebiasaan berpikir berlebihan, banyak orang perlahan menemukan cara untuk menenangkan diri.
Bukan dengan cara yang rumit atau instan, melainkan melalui langkah-langkah sederhana yang dilakukan secara perlahan namun konsisten.
Dari proses itulah, ketenangan mulai terasa, meski awalnya hanya sedikit.
Dilansir dari Yourtango, inilah empat hal sederhana yang sering dilakukan oleh orang yang terlalu banyak berpikir sebelum akhirnya merasa lebih tenang.
1. Memberi Jeda pada Pikiran yang Terlalu Ramai
Ketika pikiran terasa penuh, langkah pertama yang biasanya dilakukan bukan langsung mencari solusi, melainkan berhenti sejenak.
Memberi jeda bukan berarti menghindar, tetapi memberi ruang agar pikiran tidak semakin sesak.
Banyak overthinker mulai belajar bahwa tidak semua hal harus diselesaikan dalam satu waktu.
Dengan berhenti sejenak, entah itu dengan menarik napas dalam-dalam, berjalan santai, atau sekadar duduk tanpa melakukan apa pun, pikiran perlahan menjadi lebih ringan.
Jeda kecil ini sering kali terlihat sepele, tetapi dampaknya besar. Pikiran yang semula berantakan mulai tersusun, dan emosi yang sebelumnya tidak terkendali menjadi lebih stabil. Dari sinilah, rasa tenang mulai muncul secara perlahan.
2. Menuliskan Apa yang Dipikirkan
Mengeluarkan isi kepala ke dalam tulisan menjadi salah satu cara sederhana yang banyak membantu.
Pikiran yang sebelumnya berputar-putar tanpa arah akhirnya memiliki tempat untuk “ditampung”.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda
Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka
Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara
Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja