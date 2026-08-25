Cuma Pakai Bumbu Sederhana! Resep Udang Saus Pedas yang Lezat dan Praktis

JawaPos.com - Udang menjadi salah satu pilihan seafood yang mudah diolah menjadi berbagai hidangan. Teksturnya yang kenyal dengan cita rasa gurih dan sedikit manis membuat bahan makanan ini cocok dipadukan dengan bumbu bercita rasa kuat.

Salah satu olahan yang patut dicoba adalah udang saus pedas. Perpaduan cabai, saus tomat, saus sambal, dan saus tiram menghasilkan rasa pedas, gurih, serta sedikit manis yang cocok disantap bersama nasi putih hangat.

Selain rasanya menggugah selera, proses pembuatannya juga cukup praktis sehingga bisa menjadi pilihan ketika ingin menyajikan hidangan spesial tanpa membutuhkan banyak waktu.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep udang saus pedas yang dapat dibuat sendiri di rumah.

Bahan-bahan 500 gram udang kupas

100 ml air

½ buah bawang bombai

1 buah tomat merah atau sekitar 50 gram

2 batang bawang pre

2 sendok makan saus tomat

3 sendok makan saus sambal

2 sendok makan saus tiram

1 sendok makan mentega

1 sendok teh garam

1 sendok teh kaldu jamur Bumbu yang Dihaluskan 75 gram bawang merah

40 gram bawang putih

60 gram cabai merah besar

50 gram cabai rawit merah

20 gram jahe Cara Membuat Bersihkan udang kupas hingga benar-benar bersih, kemudian tiriskan dan sisihkan.

Siapkan bumbu halus dengan memasukkan bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, cabai rawit, jahe, serta air ke dalam blender. Haluskan sampai teksturnya sesuai, lalu sisihkan.

Panaskan sedikit minyak dalam wajan atau panci. Tambahkan mentega dan biarkan hingga meleleh.

Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Tumis sambil diaduk hingga aromanya harum dan bumbu mulai matang.

Tambahkan garam, kemudian masukkan saus tomat, saus sambal, saus tiram, serta kaldu jamur. Aduk sampai seluruh bahan menyatu.

Tuangkan air secara perlahan dan aduk kembali agar bumbu tercampur rata.

Masukkan tomat dan bawang bombai yang telah dipotong-potong. Masak sebentar hingga sayuran mulai layu.

Berikutnya, masukkan udang ke dalam saus. Aduk perlahan dan masak sampai udang berubah warna serta matang.

Tambahkan irisan bawang pre, kemudian aduk sebentar agar aromanya menyatu dengan saus.