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Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 26 Agustus 2026 | 02.26 WIB

Cuma Pakai Bumbu Sederhana! Resep Udang Saus Pedas yang Lezat dan Praktis

Resep Udang Saus Pedas yang Enak dan Menggugah Selera Makan./freepik.com - Image

Resep Udang Saus Pedas yang Enak dan Menggugah Selera Makan./freepik.com

JawaPos.com - Udang menjadi salah satu pilihan seafood yang mudah diolah menjadi berbagai hidangan. Teksturnya yang kenyal dengan cita rasa gurih dan sedikit manis membuat bahan makanan ini cocok dipadukan dengan bumbu bercita rasa kuat.

Salah satu olahan yang patut dicoba adalah udang saus pedas. Perpaduan cabai, saus tomat, saus sambal, dan saus tiram menghasilkan rasa pedas, gurih, serta sedikit manis yang cocok disantap bersama nasi putih hangat.

Selain rasanya menggugah selera, proses pembuatannya juga cukup praktis sehingga bisa menjadi pilihan ketika ingin menyajikan hidangan spesial tanpa membutuhkan banyak waktu.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep udang saus pedas yang dapat dibuat sendiri di rumah.

Bahan-bahan

  • 500 gram udang kupas
  • 100 ml air
  • ½ buah bawang bombai
  • 1 buah tomat merah atau sekitar 50 gram
  • 2 batang bawang pre
  • 2 sendok makan saus tomat
  • 3 sendok makan saus sambal
  • 2 sendok makan saus tiram
  • 1 sendok makan mentega
  • 1 sendok teh garam
  • 1 sendok teh kaldu jamur

Bumbu yang Dihaluskan

  • 75 gram bawang merah
  • 40 gram bawang putih
  • 60 gram cabai merah besar
  • 50 gram cabai rawit merah
  • 20 gram jahe

Cara Membuat

  1. Bersihkan udang kupas hingga benar-benar bersih, kemudian tiriskan dan sisihkan.

  • Siapkan bumbu halus dengan memasukkan bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, cabai rawit, jahe, serta air ke dalam blender. Haluskan sampai teksturnya sesuai, lalu sisihkan.

  • Panaskan sedikit minyak dalam wajan atau panci. Tambahkan mentega dan biarkan hingga meleleh.

  • Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Tumis sambil diaduk hingga aromanya harum dan bumbu mulai matang.

  • Tambahkan garam, kemudian masukkan saus tomat, saus sambal, saus tiram, serta kaldu jamur. Aduk sampai seluruh bahan menyatu.

  • Tuangkan air secara perlahan dan aduk kembali agar bumbu tercampur rata.

  • Masukkan tomat dan bawang bombai yang telah dipotong-potong. Masak sebentar hingga sayuran mulai layu.

  • Berikutnya, masukkan udang ke dalam saus. Aduk perlahan dan masak sampai udang berubah warna serta matang.

  • Tambahkan irisan bawang pre, kemudian aduk sebentar agar aromanya menyatu dengan saus.

  • Setelah udang matang dan bumbu meresap, matikan api. Pindahkan hidangan ke dalam piring saji.

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
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