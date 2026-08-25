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Nola Amalia Rosyada
Selasa, 25 Agustus 2026 | 15.43 WIB

Resep Dadar Tahu Asam Manis, Ide Lauk Sederhana yang Nggak Membosankan

Potret dadar tahu asam manis dengab telur dan tahu praktis dibuat. (Sumber: instagram.com/@mohammadkindy) - Image

Potret dadar tahu asam manis dengab telur dan tahu praktis dibuat. (Sumber: instagram.com/@mohammadkindy)

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Jenis tahu yang digunakan bisa berupa tahu pong maupun tahu putih. Tahu cukup dipotong atau dihancurkan sesuai kebutuhan sebelum dicampurkan ke dalam adonan telur agar lebih mudah menyatu saat dimasak.

Tepung terigu juga ditambahkan ke dalam adonan bersama air. Bahan tersebut membantu membuat adonan lebih menyatu sehingga tahu tidak terlalu mudah terpisah ketika dadar dimasak di dalam wajan.

Setelah adonan siap, dadar tahu digoreng hingga matang. Telur bisa dimasak sampai bagian luarnya sedikit kecokelatan agar menghasilkan aroma dan tekstur yang lebih menggugah selera.

Yang membuat menu ini berbeda adalah saus asam manisnya. Saus dibuat dari bawang putih, saus tomat, cuka masak, garam, penyedap, lada, saus tiram, air, dan tepung maizena.

Saus tomat memberikan rasa manis sekaligus warna merah pada saus. Sementara cuka masak memberikan rasa asam yang menjadi penyeimbang, sedangkan saus tiram memberikan rasa gurih agar saus tidak terasa terlalu sederhana.

Larutan tepung maizena digunakan untuk mengentalkan saus. Setelah semua bahan dimasak dengan api kecil hingga teksturnya sesuai, saus cukup disiramkan di atas dadar tahu sebelum disajikan.

Dadar tahu asam manis cocok menjadi pilihan ketika ingin mengolah tahu dengan cara yang berbeda. Bahan-bahannya sederhana, proses memasaknya juga tidak membutuhkan teknik khusus, tetapi hasil akhirnya terasa lebih spesial karena tambahan saus.

Bahan
Bahan dadar tahu:
3 butir telur
1/2 sdt garam
1/2 sdt lada
Daun bawang secukupnya
1 sdm tepung terigu
2 sdm air
Tahu pong atau tahu putih secukupnya

Bahan saus asam manis:
2 siung bawang putih, cincang
4-5 sdm saus tomat
1 sdm cuka masak
1/2 sdt garam
1/2 sdt penyedap
1/2 sdt lada
1 sdm saus tiram
Air secukupnya
1 sdm tepung maizena

Cara Pembuatan
1. Siapkan tahu pong atau tahu putih, kemudian potong atau hancurkan menjadi bagian-bagian kecil. Sisihkan terlebih dahulu sambil menyiapkan adonan telur.
2. Pecahkan tiga butir telur ke dalam wadah. Tambahkan garam, lada, daun bawang, tepung terigu, dan air, kemudian aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.
3. Masukkan potongan tahu ke dalam adonan telur. Aduk perlahan hingga tahu tercampur dengan telur dan tersebar merata di dalam adonan.
4. Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Tuangkan adonan telur dan tahu, kemudian ratakan agar dadar memiliki bentuk dan ketebalan yang cukup merata.
5. Masak dengan api sedang hingga bagian bawah dadar matang dan kecokelatan. Balik dengan hati-hati, kemudian masak sisi lainnya hingga telur matang sempurna.
6. Setelah matang, angkat dadar tahu dan tiriskan sebentar. Tata di atas piring saji.
7. Untuk membuat saus asam manis, siapkan wajan dan masukkan bawang putih cincang. Tumis hingga harum, kemudian tambahkan saus tomat, cuka masak, garam, penyedap, lada, dan saus tiram.
8. Tuangkan air secukupnya ke dalam campuran saus. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata dan masak menggunakan api kecil.
9. Larutkan tepung maizena dengan sedikit air, kemudian tuangkan ke dalam saus sambil terus diaduk. Masak hingga saus mengental dan teksturnya sesuai.
10. Setelah saus matang, matikan api. Siramkan saus asam manis secara merata di atas dadar tahu yang sudah ditata di piring.
11. Sajikan dadar tahu asam manis selagi hangat. Menu ini bisa langsung disantap sebagai lauk bersama nasi putih.

Dadar tahu asam manis bisa menjadi solusi sederhana ketika mulai bosan dengan olahan tahu dan telur yang itu-itu saja. Tekstur telur dadar yang berpadu dengan tahu terasa semakin menarik setelah disiram saus asam manis yang gurih, manis, dan sedikit asam.

Resep dari @mohammadkindy ini juga cocok untuk menu makan sehari-hari karena bahan yang digunakan mudah ditemukan. Dengan waktu persiapan sekitar 30 menit dan hasil dua porsi, menu ini bisa menjadi ide lauk praktis untuk dinikmati bersama nasi hangat.
Editor: Setyo Adi Nugroho
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