Resep Misoa Siram Kepiting, Hidangan Gurih Berkuah yang Praktis dan Menghangatkan

JawaPos.com - Kalau sedang ingin menikmati hidangan berkuah yang gurih tetapi tetap praktis dibuat, Misoa Siram Kepiting bisa menjadi pilihan yang menarik. Misoa yang lembut dipadukan dengan kuah gurih beraroma jahe, bawang putih, dan daging kepiting sehingga menghasilkan menu yang terasa hangat dan nyaman disantap.

Resep ala @stella_permata ini dibuat untuk satu porsi sehingga cocok dimasak ketika ingin menikmati makanan sendiri tanpa perlu menyiapkan terlalu banyak bahan. Daging kepiting juga bisa diganti dengan rajungan seperti yang digunakan dalam resep aslinya, sehingga lebih mudah disesuaikan dengan bahan yang tersedia.

Misoa memiliki tekstur yang lembut dan mudah menyerap rasa dari kuah. Ketika disiram dengan kuah kepiting yang gurih dan sedikit kental, setiap helai misoa menjadi lebih kaya rasa dan tidak terasa hambar.

Aroma bawang putih dan jahe juga membuat hidangan ini semakin menggugah selera. Tambahan saus tiram, kecap asin, dan kecap ikan memberikan perpaduan rasa gurih dan umami yang cocok dipadukan dengan daging kepiting atau rajungan.

Bahan-Bahan

1 buah misoa

3 siung bawang putih

3 cm jahe, cincang

60 gram daging kepiting atau rajungan

300 ml air

2 sdm saus tiram

1 sdt kecap asin

1 sdt kecap ikan

2 sdt gula

Garam secukupnya

Lada secukupnya

Larutan tepung maizena secukupnya

1 butir telur

Minyak secukupnya

Cara Membuat Misoa Siram Kepiting

1. Siapkan Misoa

Didihkan air dalam panci, kemudian masukkan misoa. Masak hingga teksturnya cukup lunak sesuai petunjuk pada kemasan.

Setelah matang, angkat dan tiriskan misoa. Letakkan di dalam mangkuk atau piring saji dan sisihkan sementara.

2. Tumis Bumbu

Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Masukkan bawang putih cincang dan jahe yang sudah dicincang, kemudian tumis hingga harum.

Gunakan api sedang agar bawang putih tidak cepat gosong. Aroma jahe yang keluar saat ditumis akan memberikan rasa hangat sekaligus membuat kuah semakin harum.

3. Buat Kuah Kepiting

Tuangkan 300 ml air ke dalam wajan berisi tumisan bumbu. Tambahkan saus tiram, kecap asin, kecap ikan, gula, garam, dan lada secukupnya.

Aduk hingga seluruh bumbu tercampur rata, lalu biarkan kuah mendidih. Setelah itu, masukkan daging kepiting atau rajungan dan masak beberapa saat hingga rasanya menyatu dengan kuah.

4. Tambahkan Telur

Pecahkan satu butir telur ke dalam kuah yang sedang mendidih. Aduk perlahan untuk membuat tekstur telur menjadi berserabut dan menyebar di dalam kuah.

Jika lebih menyukai telur dengan bentuk yang masih terlihat, kamu bisa mengaduknya lebih sedikit. Masak hingga telur matang sempurna sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.

5. Kentalkan Kuah

Tuangkan larutan tepung maizena sedikit demi sedikit ke dalam kuah sambil terus diaduk. Masak hingga kuah berubah menjadi sedikit kental dan memiliki tekstur yang cukup untuk menyelimuti misoa.

Jangan langsung memasukkan terlalu banyak larutan maizena agar kuah tidak menjadi terlalu pekat. Jika kekentalannya sudah sesuai, matikan api dan koreksi rasa sekali lagi.

6. Siram di Atas Misoa

Tuangkan kuah kepiting yang masih panas secara perlahan di atas misoa yang sudah disiapkan. Pastikan daging kepiting dan telur ikut terbagi merata agar setiap suapan memiliki kombinasi bahan yang lengkap.

Sajikan segera selagi hangat. Tekstur misoa yang lembut akan berpadu dengan kuah kental yang gurih sehingga menghasilkan hidangan yang sederhana tetapi tetap terasa spesial.

Jangan memasak misoa terlalu lama agar teksturnya tidak menjadi terlalu lembek ketika terkena kuah panas. Setelah direbus, tiriskan dengan baik sebelum diletakkan di mangkuk saji.

Untuk daging kepiting atau rajungan, pastikan daging sudah bersih dari cangkang sebelum dimasukkan ke dalam kuah. Jika menggunakan daging kepiting beku, cairkan terlebih dahulu agar tidak membuat suhu kuah turun terlalu drastis.

Kamu juga bisa menyesuaikan rasa kuah sesuai selera. Jika menyukai rasa yang lebih gurih, tambahkan sedikit saus tiram atau kecap ikan, sedangkan untuk rasa yang lebih ringan cukup kurangi takaran bumbunya.