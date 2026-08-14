Resep Crispy Beef Chips, Camilan Daging Sapi Renyah dengan Saus Gochujang

JawaPos.com - Kalau biasanya daging sapi diolah menjadi lauk, kali ini Anda bisa mencoba kreasi yang lebih unik sebagai camilan. Crispy Beef Chips memadukan daging sapi dengan keripik kentang, kemudian disiram saus bercita rasa pedas, manis, dan gurih.

Resep dari @adelscooking ini cocok untuk Anda yang ingin mencoba camilan anti-mainstream di rumah. Daging sapi yang dibalut adonan tepung dibuat renyah, kemudian dipadukan dengan saus gochujang yang memberikan rasa khas Korea.

Crispy Beef Chips menawarkan perpaduan tekstur yang menarik dalam satu gigitan. Daging sapi memberikan rasa gurih dan juicy, sementara keripik kentang menambahkan sensasi renyah.

Sausnya juga menjadi salah satu daya tarik utama. Campuran gochujang, saus tomat, gula, cuka, dan bawang putih menghasilkan rasa pedas, manis, gurih, sekaligus sedikit asam yang membuat camilan semakin nagih.

Bahan-Bahan

Bahan Crispy Beef

150 gram daging sapi

100 gram tepung maizena

1 butir putih telur

Air secukupnya

1 sdt kaldu jamur

1/2 sdt garam

Keripik kentang secukupnya

Bahan Saus

50 gram gula pasir

1 sdm gochujang

1 sdm saus tomat

Cuka secukupnya

Air secukupnya

3 siung bawang putih

Cara Membuat Crispy Beef Chips

1. Siapkan Daging Sapi

Potong daging sapi menjadi irisan tipis agar lebih mudah matang dan menghasilkan tekstur yang renyah.

Bumbui dengan kaldu jamur dan garam, lalu aduk hingga merata.

2. Buat Adonan Pelapis

Campurkan tepung maizena dan putih telur.

Tambahkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga membentuk adonan pelapis dengan kekentalan yang sesuai.

3. Balur Daging

Masukkan potongan daging sapi ke dalam adonan tepung.

Pastikan seluruh permukaan daging terlapisi secara merata agar hasil akhirnya lebih crispy.

4. Goreng Daging

Panaskan minyak, lalu goreng daging yang sudah dibalut adonan hingga matang dan berwarna keemasan.

Angkat dan tiriskan.

5. Buat Saus Gochujang

Haluskan atau cincang bawang putih.

Masukkan gula pasir, gochujang, saus tomat, cuka, air, dan bawang putih ke dalam pan.

Masak sambil diaduk hingga saus mendidih dan sedikit mengental.

6. Campurkan dengan Keripik Kentang

Masukkan crispy beef ke dalam saus, lalu aduk sebentar hingga bumbu melapisi daging.

Tambahkan keripik kentang secukupnya.

Aduk perlahan agar keripik tidak terlalu hancur dan teksturnya tetap terasa renyah.

7. Sajikan

Pindahkan Crispy Beef Chips ke dalam wadah saji.

Nikmati selagi hangat agar tekstur daging dan keripik tetap renyah.

Gunakan irisan daging yang cukup tipis agar bagian dalam cepat matang tanpa membuat lapisan luarnya terlalu gelap.

Saat membuat adonan pelapis, tambahkan air secara bertahap supaya teksturnya tidak terlalu encer. Lapisan yang cukup merata akan membantu menghasilkan daging yang lebih crispy.