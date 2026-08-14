Resep Crispy Beef Chips, Camilan Daging Sapi Renyah dengan Saus Gochujang

Potret crispy beef chips dengan daging sapi, keripik kentang, dan saus gojchujang. (Sumber: instagram.com/@adelscooking)
JawaPos.com - Kalau biasanya daging sapi diolah menjadi lauk, kali ini Anda bisa mencoba kreasi yang lebih unik sebagai camilan. Crispy Beef Chips memadukan daging sapi dengan keripik kentang, kemudian disiram saus bercita rasa pedas, manis, dan gurih.
Resep dari @adelscooking ini cocok untuk Anda yang ingin mencoba camilan anti-mainstream di rumah. Daging sapi yang dibalut adonan tepung dibuat renyah, kemudian dipadukan dengan saus gochujang yang memberikan rasa khas Korea.
Crispy Beef Chips menawarkan perpaduan tekstur yang menarik dalam satu gigitan. Daging sapi memberikan rasa gurih dan juicy, sementara keripik kentang menambahkan sensasi renyah.
Sausnya juga menjadi salah satu daya tarik utama. Campuran gochujang, saus tomat, gula, cuka, dan bawang putih menghasilkan rasa pedas, manis, gurih, sekaligus sedikit asam yang membuat camilan semakin nagih.
Bahan-Bahan
Bahan Crispy Beef
150 gram daging sapi
100 gram tepung maizena
1 butir putih telur
Air secukupnya
1 sdt kaldu jamur
1/2 sdt garam
Keripik kentang secukupnya
Bahan Saus
50 gram gula pasir
1 sdm gochujang
1 sdm saus tomat
Cuka secukupnya
Air secukupnya
3 siung bawang putih
Cara Membuat Crispy Beef Chips
1. Siapkan Daging Sapi
Potong daging sapi menjadi irisan tipis agar lebih mudah matang dan menghasilkan tekstur yang renyah.
Bumbui dengan kaldu jamur dan garam, lalu aduk hingga merata.
2. Buat Adonan Pelapis
Campurkan tepung maizena dan putih telur.
Tambahkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga membentuk adonan pelapis dengan kekentalan yang sesuai.
3. Balur Daging
Masukkan potongan daging sapi ke dalam adonan tepung.
Pastikan seluruh permukaan daging terlapisi secara merata agar hasil akhirnya lebih crispy.
4. Goreng Daging
Panaskan minyak, lalu goreng daging yang sudah dibalut adonan hingga matang dan berwarna keemasan.
Angkat dan tiriskan.
5. Buat Saus Gochujang
Haluskan atau cincang bawang putih.
Masukkan gula pasir, gochujang, saus tomat, cuka, air, dan bawang putih ke dalam pan.
Masak sambil diaduk hingga saus mendidih dan sedikit mengental.
6. Campurkan dengan Keripik Kentang
Masukkan crispy beef ke dalam saus, lalu aduk sebentar hingga bumbu melapisi daging.
Tambahkan keripik kentang secukupnya.
Aduk perlahan agar keripik tidak terlalu hancur dan teksturnya tetap terasa renyah.
7. Sajikan
Pindahkan Crispy Beef Chips ke dalam wadah saji.
Nikmati selagi hangat agar tekstur daging dan keripik tetap renyah.
Gunakan irisan daging yang cukup tipis agar bagian dalam cepat matang tanpa membuat lapisan luarnya terlalu gelap.
Saat membuat adonan pelapis, tambahkan air secara bertahap supaya teksturnya tidak terlalu encer. Lapisan yang cukup merata akan membantu menghasilkan daging yang lebih crispy.
Saus sebaiknya dimasak hingga sedikit mengental dan digunakan secukupnya agar keripik kentang tidak cepat lembek.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!
Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
3 Fakta Gonzalo Ritacco, Pemain Incaran Persebaya Surabaya yang Pernah Lawan Son Heung-min
HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Everton vs Newcastle di Stadion Scottish Gas Murrayfield
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur