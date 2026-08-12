Resep Dumpling Ayam Udang Pedas, Lembut dan Hangat Cocok Dimakan Saat Hujan Bersama Keluarga

JawaPos.com - Cuaca hujan memang paling pas ditemani makanan hangat yang lembut, gurih, dan sedikit pedas. Salah satu menu yang belakangan ramai di media sosial adalah dumpling ayam udang dengan chilli oil. Hidangan ini tidak hanya menggugah selera, tetapi juga memberikan sensasi nyaman saat disantap dalam kondisi cuaca dingin.

Seperti dikutip dari Instagram @hildansl, dumpling ini disebut sangat cocok disantap saat hujan. Dalam caption-nya, ia menuliskan bahwa dumpling dengan tekstur lembut dan rasa pedas hangat benar-benar “ngaco” karena bikin nagih. Kombinasi isian ayam dan udang yang juicy, kulit dumpling yang kenyal, serta chilli oil yang aromatik menjadi kunci kelezatan menu ini.

Dumpling sendiri merupakan makanan yang cukup fleksibel. Bisa dikukus, direbus, atau bahkan digoreng sesuai selera. Pada resep ini, fokus utamanya adalah tekstur isian yang lembut dan rasa gurih seimbang, sehingga cocok dinikmati siapa saja, termasuk yang baru pertama kali mencoba membuat dumpling sendiri di rumah.

Keunggulan lain dari resep ini adalah penggunaan bahan yang relatif mudah ditemukan. Ayam fillet paha tanpa kulit memberikan tekstur yang lebih juicy dibanding dada ayam, sementara udang menambah rasa manis alami. Ditambah dengan minyak wijen dan bawang putih, aroma dumpling menjadi semakin menggoda sejak proses pengolahan.

Tak ketinggalan, chilli oil yang menjadi pelengkap juga berperan penting. Perpaduan chili flakes, wijen sangrai, dan bumbu sederhana menghasilkan rasa pedas gurih yang tidak menusuk, tetapi justru menghangatkan. Inilah yang membuat dumpling ini sangat cocok disantap saat hujan atau cuaca dingin.

Bahan Isian Dumpling

500 g paha ayam fillet tanpa kulit

100 g udang kupas

1 putih telur

60 ml air es

2 sdm minyak wijen

2 sdt kecap asin

1 sdt gula

1 sdt garam

1/2 sdt lada

2 sdm tepung tapioka

3 siung bawang putih

1 batang daun bawang

Bahan Kulit Dumpling

200 g tepung terigu protein sedang

1/2 sdt garam

100 ml air panas

1 sdt minyak

Bahan Chilli Oil

1 sdt chili flakes

1 sdt wijen sangrai

1/2 sdt kaldu jamur

1/4 sdt garam

1/4 sdt merica bubuk

1/2 sdt kecap asin

Kucai atau daun bawang secukupnya

Cara Membuat Dumpling Ayam Udang

1. Campurkan tepung terigu dan garam, tuang air panas sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga menggumpal. Tambahkan minyak, uleni hingga kalis, lalu diamkan selama 30 menit.

2. Haluskan ayam, udang, dan bawang putih. Masukkan putih telur, air es, minyak wijen, kecap asin, gula, garam, lada, dan tepung tapioka. Aduk hingga adonan lembut dan tercampur rata.

3. Tambahkan irisan daun bawang ke dalam adonan isian, aduk perlahan.

4. Giling adonan kulit tipis, cetak bulat, lalu isi dengan adonan ayam udang. Lipat dan bentuk sesuai selera.

5. Kukus dumpling selama kurang lebih 8110 menit hingga matang dan transparan.

6. Untuk chilli oil, campurkan semua bahan dalam mangkuk tahan panas, lalu siram dengan minyak panas hingga aromanya keluar.

7. Sajikan dumpling hangat dengan siraman chilli oil dan taburan daun bawang.