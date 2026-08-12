Resep Dumpling Ayam Udang Pedas, Lembut dan Hangat Cocok Dimakan Saat Hujan Bersama Keluarga

Potret dumpling ayam udang lembut dan pedas cocok disantap saat hujan. (Sumber: instagram.com/@hildansl)
JawaPos.com - Cuaca hujan memang paling pas ditemani makanan hangat yang lembut, gurih, dan sedikit pedas. Salah satu menu yang belakangan ramai di media sosial adalah dumpling ayam udang dengan chilli oil. Hidangan ini tidak hanya menggugah selera, tetapi juga memberikan sensasi nyaman saat disantap dalam kondisi cuaca dingin.
Seperti dikutip dari Instagram @hildansl, dumpling ini disebut sangat cocok disantap saat hujan. Dalam caption-nya, ia menuliskan bahwa dumpling dengan tekstur lembut dan rasa pedas hangat benar-benar “ngaco” karena bikin nagih. Kombinasi isian ayam dan udang yang juicy, kulit dumpling yang kenyal, serta chilli oil yang aromatik menjadi kunci kelezatan menu ini.
Dumpling sendiri merupakan makanan yang cukup fleksibel. Bisa dikukus, direbus, atau bahkan digoreng sesuai selera. Pada resep ini, fokus utamanya adalah tekstur isian yang lembut dan rasa gurih seimbang, sehingga cocok dinikmati siapa saja, termasuk yang baru pertama kali mencoba membuat dumpling sendiri di rumah.
Keunggulan lain dari resep ini adalah penggunaan bahan yang relatif mudah ditemukan. Ayam fillet paha tanpa kulit memberikan tekstur yang lebih juicy dibanding dada ayam, sementara udang menambah rasa manis alami. Ditambah dengan minyak wijen dan bawang putih, aroma dumpling menjadi semakin menggoda sejak proses pengolahan.
Tak ketinggalan, chilli oil yang menjadi pelengkap juga berperan penting. Perpaduan chili flakes, wijen sangrai, dan bumbu sederhana menghasilkan rasa pedas gurih yang tidak menusuk, tetapi justru menghangatkan. Inilah yang membuat dumpling ini sangat cocok disantap saat hujan atau cuaca dingin.
Bahan Isian Dumpling
500 g paha ayam fillet tanpa kulit
100 g udang kupas
1 putih telur
60 ml air es
2 sdm minyak wijen
2 sdt kecap asin
1 sdt gula
1 sdt garam
1/2 sdt lada
2 sdm tepung tapioka
3 siung bawang putih
1 batang daun bawang
Bahan Kulit Dumpling
200 g tepung terigu protein sedang
1/2 sdt garam
100 ml air panas
1 sdt minyak
Bahan Chilli Oil
1 sdt chili flakes
1 sdt wijen sangrai
1/2 sdt kaldu jamur
1/4 sdt garam
1/4 sdt merica bubuk
1/2 sdt kecap asin
Kucai atau daun bawang secukupnya
Cara Membuat Dumpling Ayam Udang
1. Campurkan tepung terigu dan garam, tuang air panas sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga menggumpal. Tambahkan minyak, uleni hingga kalis, lalu diamkan selama 30 menit.
2. Haluskan ayam, udang, dan bawang putih. Masukkan putih telur, air es, minyak wijen, kecap asin, gula, garam, lada, dan tepung tapioka. Aduk hingga adonan lembut dan tercampur rata.
3. Tambahkan irisan daun bawang ke dalam adonan isian, aduk perlahan.
4. Giling adonan kulit tipis, cetak bulat, lalu isi dengan adonan ayam udang. Lipat dan bentuk sesuai selera.
5. Kukus dumpling selama kurang lebih 8110 menit hingga matang dan transparan.
6. Untuk chilli oil, campurkan semua bahan dalam mangkuk tahan panas, lalu siram dengan minyak panas hingga aromanya keluar.
7. Sajikan dumpling hangat dengan siraman chilli oil dan taburan daun bawang.
Dumpling ayam udang ini bisa menjadi ide menu rumahan yang praktis namun tetap istimewa. Selain disantap langsung, dumpling juga bisa disimpan di freezer sebagai stok makanan. Tinggal dikukus ulang saat ingin disantap, rasanya tetap lezat.
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