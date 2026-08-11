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Nola Amalia Rosyada
Selasa, 11 Agustus 2026 | 11.15 WIB

Resep Ayam Terong Cabe Ijo, Lauk Pedas Gurih yang Bikin Nambah Nasi

Potret ayam terong cabe ijo yang lembut dan rasanya pedas gurih. (Sumber: instagram.com/@martinpraja) - Image

Potret ayam terong cabe ijo yang lembut dan rasanya pedas gurih. (Sumber: instagram.com/@martinpraja)

JawaPos.com - Kalau ayam goreng dan terong goreng dipadukan dengan sambal cabe ijo yang pedas dan harum, rasanya memang susah berhenti makan. Ayam Terong Cabe Ijo bisa menjadi pilihan lauk rumahan yang sederhana, tetapi punya rasa yang kuat dan menggugah selera.

Resep ala @martinpraja ini memadukan ayam goreng yang gurih, terong goreng yang lembut, serta sambal cabe ijo dengan aroma khas. Potongan ayam dan terong kemudian dimasak kembali bersama sambal hingga bumbunya meresap.

Menu ini cocok disantap bersama nasi putih hangat dan lalapan sederhana. Tingkat kepedasannya juga bisa disesuaikan dengan jumlah cabai yang digunakan.

Perpaduan ayam dan terong membuat hidangan ini punya tekstur yang berbeda dalam satu piring. Ayam terasa gurih dan berbumbu, sedangkan terong yang digoreng terlebih dahulu menjadi lembut dan mudah menyerap sambal.

Sambal cabe ijo yang ditumis bersama jahe, daun jeruk, dan tomat juga memberikan aroma yang semakin sedap. Rasa pedas, gurih, sedikit manis, dan segarnya tomat membuat lauk ini cocok untuk teman nasi.

Bahan-Bahan
Bahan Ayam
500 gram dada ayam fillet
1 buah jeruk nipis
1 sdm tepung maizena
1 sdt MSG
1/2 sdt garam
1/2 sdt merica

Bahan Terong
2 buah terong besar
Garam secukupnya
Minyak untuk menggoreng

Bahan Sambal Cabe Ijo
150 gram cabai hijau keriting
10 buah bawang merah
5 siung bawang putih

Bumbu Tambahan
1 buah tomat
3 cm jahe, digeprek
4 lembar daun jeruk
2 sdt MSG
1 sdt garam
1 sdt gula pasir
1/2 sdt merica

Cara Membuat Ayam Terong Cabe Ijo
1. Siapkan Terong
Potong terong menjadi beberapa bagian sesuai selera.
Baluri dengan sedikit garam, kemudian rendam sebentar. Setelah itu, tiriskan hingga tidak terlalu basah.
Panaskan minyak dan goreng terong hingga bagian luarnya berwarna kecokelatan. Angkat dan tiriskan.
2. Marinasi Ayam
Potong dada ayam menjadi bentuk dadu.
Campurkan ayam dengan perasan jeruk nipis, tepung maizena, MSG, garam, dan merica. Aduk hingga seluruh bagian ayam terbalut bumbu.
Diamkan beberapa saat agar bumbu meresap.
3. Goreng Ayam
Panaskan minyak, kemudian goreng ayam yang sudah dimarinasi hingga matang dan bagian luarnya berwarna kecokelatan.
Angkat dan tiriskan.
4. Buat Sambal Cabe Ijo
Masukkan cabai hijau keriting, bawang merah, dan bawang putih ke dalam chopper.
Haluskan sesuai tekstur yang diinginkan. Sambal tidak harus benar-benar halus agar teksturnya tetap terasa.
5. Tumis Sambal
Panaskan sedikit minyak dalam wajan.
Masukkan sambal cabe ijo yang sudah dihaluskan, kemudian tumis hingga layu dan harum.
Tambahkan tomat, jahe geprek, dan daun jeruk.
Masak kembali hingga bumbu matang dan aromanya semakin keluar.
6. Masukkan Bumbu
Tambahkan MSG, garam, gula pasir, dan merica.
Aduk rata, kemudian koreksi rasa. Jika ingin lebih pedas, Anda bisa menambahkan cabai sesuai selera.
7. Campurkan Ayam dan Terong
Masukkan ayam goreng dan terong goreng ke dalam tumisan sambal.
Aduk perlahan hingga seluruh bahan terbalut sambal secara merata.
Masak sebentar agar bumbu semakin meresap, lalu matikan api.
8. Sajikan
Pindahkan Ayam Terong Cabe Ijo ke dalam piring saji.
Nikmati selagi hangat bersama nasi putih dan lalapan.

Editor: Hanny Suwindari
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