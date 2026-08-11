Resep Ayam Terong Cabe Ijo, Lauk Pedas Gurih yang Bikin Nambah Nasi

Cara Membuat Ayam Terong Cabe Ijo

1. Siapkan Terong

Potong terong menjadi beberapa bagian sesuai selera.

Baluri dengan sedikit garam, kemudian rendam sebentar. Setelah itu, tiriskan hingga tidak terlalu basah.

Panaskan minyak dan goreng terong hingga bagian luarnya berwarna kecokelatan. Angkat dan tiriskan.

2. Marinasi Ayam

Potong dada ayam menjadi bentuk dadu.

Campurkan ayam dengan perasan jeruk nipis, tepung maizena, MSG, garam, dan merica. Aduk hingga seluruh bagian ayam terbalut bumbu.

Diamkan beberapa saat agar bumbu meresap.

3. Goreng Ayam

Panaskan minyak, kemudian goreng ayam yang sudah dimarinasi hingga matang dan bagian luarnya berwarna kecokelatan.

Angkat dan tiriskan.

4. Buat Sambal Cabe Ijo

Masukkan cabai hijau keriting, bawang merah, dan bawang putih ke dalam chopper.

Haluskan sesuai tekstur yang diinginkan. Sambal tidak harus benar-benar halus agar teksturnya tetap terasa.

5. Tumis Sambal

Panaskan sedikit minyak dalam wajan.

Masukkan sambal cabe ijo yang sudah dihaluskan, kemudian tumis hingga layu dan harum.

Tambahkan tomat, jahe geprek, dan daun jeruk.

Masak kembali hingga bumbu matang dan aromanya semakin keluar.

6. Masukkan Bumbu

Tambahkan MSG, garam, gula pasir, dan merica.

Aduk rata, kemudian koreksi rasa. Jika ingin lebih pedas, Anda bisa menambahkan cabai sesuai selera.

7. Campurkan Ayam dan Terong

Masukkan ayam goreng dan terong goreng ke dalam tumisan sambal.

Aduk perlahan hingga seluruh bahan terbalut sambal secara merata.

Masak sebentar agar bumbu semakin meresap, lalu matikan api.

8. Sajikan

Pindahkan Ayam Terong Cabe Ijo ke dalam piring saji.

Nikmati selagi hangat bersama nasi putih dan lalapan.