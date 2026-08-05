Resep Sarden Telur, Menu Praktis Berkuah Gurih dengan Tambahan Protein

Potret sarden telur praktis dengan kuah tomat gurih dan telur yang lambut. (instagram.com/@hendrikpyong)
JawaPos.com - Sarden kalengan sering menjadi andalan saat ingin memasak menu yang praktis dan cepat. Namun, agar rasanya semakin nikmat dan kandungan proteinnya bertambah, Anda bisa mencoba Sarden Telur.
Perpaduan kuah sarden tomat yang gurih dengan telur menghasilkan hidangan sederhana yang cocok disantap bersama nasi hangat.
Dilansir dari Instagram @hendrikpyong, resep ini menggunakan tambahan bawang, cabai, dan telur yang membuat cita rasa sarden semakin kaya.
Tekstur telur yang lembut berpadu dengan kuah tomat yang kental membuat tampilannya sekilas menyerupai hidangan chili crab, tetapi dengan bahan yang jauh lebih sederhana dan ekonomis.
Sarden Telur merupakan solusi praktis saat ingin menyajikan lauk yang lezat tanpa memerlukan banyak waktu memasak. Tambahan telur membuat hidangan menjadi lebih mengenyangkan sekaligus meningkatkan kandungan protein.
Perpaduan rasa gurih, sedikit pedas, dan manis dari kecap membuat menu ini cocok dinikmati oleh seluruh anggota keluarga.
Bahan-Bahan
6 siung bawang putih, cincang
6 siung bawang merah, iris
4 buah cabai keriting merah, iris
1 kaleng sarden saus tomat (400 gram)
2 butir telur
100 ml air
Daun bawang, iris secukupnya
Bumbu
1½ sdm kecap manis
2 sdt kaldu jamur
1 sdt lada putih bubuk
Garam secukupnya (sesuaikan setelah koreksi rasa)
Cara Membuat Sarden Telur
1. Tumis Bumbu
Panaskan sedikit minyak.
Tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum dan layu.
2. Tambahkan Cabai
Masukkan irisan cabai keriting merah.
Tumis hingga cabai mulai layu dan aromanya keluar.
3. Masukkan Sarden
Tuang sarden beserta sausnya ke dalam wajan.
Potong-potong ikan sarden sesuai ukuran yang diinginkan.
4. Tambahkan Bumbu
Masukkan kecap manis, kaldu jamur, lada putih, dan air.
Aduk hingga kuah mendidih dan bumbu tercampur rata.
5. Masukkan Telur
Pecahkan telur langsung ke dalam kuah.
Diamkan beberapa saat hingga mulai set, kemudian aduk perlahan sesuai tekstur yang diinginkan.
6. Tambahkan Daun Bawang
Masukkan irisan daun bawang.
Aduk sebentar, lalu angkat.
7. Sajikan
Sajikan Sarden Telur selagi hangat bersama nasi putih dan pelengkap sesuai selera.
Gunakan api sedang saat memasak agar telur matang sempurna tanpa membuat kuah terlalu cepat menyusut.
Koreksi rasa setelah menambahkan sarden karena saus sarden biasanya sudah memiliki rasa gurih dan asin. Jika menyukai rasa pedas, Anda bisa menambahkan cabai rawit sesuai selera.
Sarden Telur semakin nikmat disantap bersama nasi hangat, kerupuk, atau lalapan seperti timun dan selada. Anda juga dapat menambahkan irisan bawang bombai atau tomat segar untuk memberikan rasa yang lebih segar pada kuah.
Sarden Telur menjadi pilihan menu rumahan yang praktis, ekonomis, dan tetap kaya rasa. Dengan tambahan telur, hidangan ini terasa lebih mengenyangkan dan bernutrisi, sehingga cocok dijadikan lauk sehari-hari ketika ingin memasak cepat tanpa mengurangi kelezatan.
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