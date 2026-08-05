Resep Sarden Telur, Menu Praktis Berkuah Gurih dengan Tambahan Protein

Potret sarden telur praktis dengan kuah tomat gurih dan telur yang lambut. (instagram.com/@hendrikpyong)

JawaPos.com - Sarden kalengan sering menjadi andalan saat ingin memasak menu yang praktis dan cepat. Namun, agar rasanya semakin nikmat dan kandungan proteinnya bertambah, Anda bisa mencoba Sarden Telur.



Perpaduan kuah sarden tomat yang gurih dengan telur menghasilkan hidangan sederhana yang cocok disantap bersama nasi hangat.



Dilansir dari Instagram @hendrikpyong, resep ini menggunakan tambahan bawang, cabai, dan telur yang membuat cita rasa sarden semakin kaya.

Tekstur telur yang lembut berpadu dengan kuah tomat yang kental membuat tampilannya sekilas menyerupai hidangan chili crab, tetapi dengan bahan yang jauh lebih sederhana dan ekonomis.



Sarden Telur merupakan solusi praktis saat ingin menyajikan lauk yang lezat tanpa memerlukan banyak waktu memasak. Tambahan telur membuat hidangan menjadi lebih mengenyangkan sekaligus meningkatkan kandungan protein.



Perpaduan rasa gurih, sedikit pedas, dan manis dari kecap membuat menu ini cocok dinikmati oleh seluruh anggota keluarga.



Bahan-Bahan

6 siung bawang putih, cincang

6 siung bawang merah, iris

4 buah cabai keriting merah, iris

1 kaleng sarden saus tomat (400 gram)

2 butir telur

100 ml air

Daun bawang, iris secukupnya



Bumbu

1½ sdm kecap manis

2 sdt kaldu jamur

1 sdt lada putih bubuk

Garam secukupnya (sesuaikan setelah koreksi rasa)



Cara Membuat Sarden Telur

1. Tumis Bumbu

Panaskan sedikit minyak.

Tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum dan layu.

2. Tambahkan Cabai

Masukkan irisan cabai keriting merah.

Tumis hingga cabai mulai layu dan aromanya keluar.

3. Masukkan Sarden

Tuang sarden beserta sausnya ke dalam wajan.

Potong-potong ikan sarden sesuai ukuran yang diinginkan.

4. Tambahkan Bumbu

Masukkan kecap manis, kaldu jamur, lada putih, dan air.

Aduk hingga kuah mendidih dan bumbu tercampur rata.

5. Masukkan Telur

Pecahkan telur langsung ke dalam kuah.

Diamkan beberapa saat hingga mulai set, kemudian aduk perlahan sesuai tekstur yang diinginkan.

6. Tambahkan Daun Bawang

Masukkan irisan daun bawang.

Aduk sebentar, lalu angkat.

7. Sajikan

Sajikan Sarden Telur selagi hangat bersama nasi putih dan pelengkap sesuai selera.



Gunakan api sedang saat memasak agar telur matang sempurna tanpa membuat kuah terlalu cepat menyusut.

Koreksi rasa setelah menambahkan sarden karena saus sarden biasanya sudah memiliki rasa gurih dan asin. Jika menyukai rasa pedas, Anda bisa menambahkan cabai rawit sesuai selera.



Sarden Telur semakin nikmat disantap bersama nasi hangat, kerupuk, atau lalapan seperti timun dan selada. Anda juga dapat menambahkan irisan bawang bombai atau tomat segar untuk memberikan rasa yang lebih segar pada kuah.



Sarden Telur menjadi pilihan menu rumahan yang praktis, ekonomis, dan tetap kaya rasa. Dengan tambahan telur, hidangan ini terasa lebih mengenyangkan dan bernutrisi, sehingga cocok dijadikan lauk sehari-hari ketika ingin memasak cepat tanpa mengurangi kelezatan.

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