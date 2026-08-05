Cukup 10 Menit! Resep Asam-Asam Dori Segar, Pedas, dan Gurih

JawaPos.com - Jika kamu sedang mencari menu ikan yang cepat, segar, dan tetap menggugah selera, asam-asam dori bisa jadi pilihan terbaik.

Hidangan ini memadukan rasa asam dari tomat dan blimbing wuluh, pedas dari cabai, serta gurih ringan dari bumbu sederhana.

Hasilnya? Kuah bening hangat yang segar, cocok disantap kapan saja, terutama saat cuaca sedang tidak menentu atau ketika kamu ingin makan makanan yang ringan tetapi tetap kaya rasa.

Di Instagram, resep ini semakin populer karena tampilannya yang menggoda dan cara masaknya yang super cepat. Salah satu resep yang banyak disukai datang dari kreator kuliner @jennidish, yang memperlihatkan bahwa asam-asam ikan bisa dibuat dalam 10 menit saja.

Dilansir dari unggahan beliau, hidangan ini punya cita rasa yang unik. "Kecut pedes manis dikit gurih campur semua jadi satu," tulisnya di caption.

Bahan-Bahan Asam-Asam Dori

Berikut bahan yang kamu perlukan untuk membuat satu porsi asam-asam yang segar dan simpel:

4 butir bawang merah

3 siung bawang putih

1 buah cabai merah

2-3 buah cabai hijau

Cabai rawit (opsional, jika ingin lebih pedas)

1 batang sereh

Fillet ikan dori

Jamur enoki

Tomat

Blimbing wuluh

1 sdm asam jawa, dilarutkan dalam sedikit air

Garam

Totole atau kaldu jamur

Merica

Palm sugar (gula aren)

Cara Membuat Asam-Asam Dori

1. Iris bumbu seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai hijau, dan cabai rawit. 2. Geprek batang sereh.

3. Tumis bumbu hingga harum tetapi tidak sampai gosong agar kuah tetap jernih.

4. Masukkan ikan dori yang sudah dipotong-potong, kemudian tambahkan tomat dan blimbing wuluh untuk rasa asam alami.

5. Tuang larutan asam jawa, lalu tambahkan air secukupnya.

6. Bumbui dengan garam, totole, merica, dan sedikit palm sugar untuk menyeimbangkan rasa.

7. Masukkan jamur enoki terakhir agar tetap crunchy.

8. Masak hingga mendidih dan ikan matang sempurna, tetapi jangan terlalu lama supaya tekstur dori tetap lembut.

9. Hasilnya adalah kuah bening yang harum sereh, rasa asam segar yang menonjol, pedas yang pas, serta sedikit sentuhan manis dari gula aren. Cocok banget disantap dengan nasi hangat.