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Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 31 Juli 2026 | 20.45 WIB

Bikin Martabak Telur Ayam Kecap Sendiri, Hasilnya Gurih dan Tidak Berminyak

Resep Martabak Telur Ayam Kecap yang Praktis - Image

Resep Martabak Telur Ayam Kecap yang Praktis

JawaPos.com - Martabak telur menjadi salah satu camilan favorit yang dikenal dengan cita rasa gurih dan teksturnya yang renyah. Meski umumnya dimasak menggunakan minyak dalam jumlah banyak, hidangan ini tetap bisa dibuat dengan cara yang lebih praktis dan tidak terlalu berminyak.

Salah satu variasi yang patut dicoba adalah martabak telur ayam kecap. Isian ayam yang dimasak bersama kecap manis memberikan perpaduan rasa gurih dengan sedikit sentuhan manis sehingga cocok dinikmati kapan saja, baik sebagai camilan, menu sarapan, maupun bekal.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep martabak telur ayam kecap yang mudah dibuat di rumah dengan bahan sederhana.

Bahan Isian

  • 80 gram paha ayam fillet, cincang
  • ½ buah bawang bombai, potong dadu kecil
  • 1 siung bawang putih, cincang
  • 1 sendok teh saus tiram
  • ½ sendok makan kecap manis
  • 1 sendok makan minyak goreng

Bahan Utama

  • 1 batang daun bawang, iris tipis
  • 2 butir telur
  • 2 lembar kulit spring roll
  • ½ sendok teh kaldu bubuk

Pelengkap

  • Cabai rawit hijau sesuai selera

Cara Membuat

1. Siapkan Isian Ayam

Panaskan sedikit minyak, kemudian tumis bawang bombai dan bawang putih hingga harum. Masukkan ayam cincang, lalu masak sampai berubah warna dan matang.

Tambahkan saus tiram serta kecap manis. Aduk hingga bumbu merata dan meresap, kemudian angkat dan sisihkan.

2. Buat Adonan Martabak

Dalam sebuah mangkuk, campurkan daun bawang iris, tumisan ayam kecap, telur, dan kaldu bubuk. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.

3. Masak Martabak

Panaskan sedikit minyak di atas wajan datar. Letakkan satu lembar kulit spring roll, lalu tuangkan adonan telur di bagian tengah. Lipat kulit hingga membentuk persegi, kemudian masak menggunakan api kecil sampai kedua sisinya berwarna keemasan dan matang sempurna.

4. Sajikan

Setelah matang, angkat martabak dan tiriskan sejenak. Potong sesuai selera, lalu sajikan bersama cabai rawit hijau atau saus favorit.

Martabak telur ayam kecap ini cocok menjadi pilihan camilan maupun menu praktis untuk keluarga. Dengan penggunaan minyak yang lebih sedikit, hidangan tetap terasa gurih dan lezat tanpa harus digoreng secara berlebihan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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