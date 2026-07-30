Cocok Jadi Stok Frozen! Resep Takoyaki ala Chef Devina Hermawan, Garing di Luar dan Meleleh di Mulut

JawaPos.com - Salah satu camilan yang kini semakin populer adalah takoyaki, makanan khas Jepang berbentuk bola-bola kecil dengan tekstur renyah di luar dan lembut di dalam.

Takoyaki biasanya diisi dengan potongan gurita dan disajikan dengan saus khas serta taburan katsuobushi (serutan ikan bonito) yang memberikan cita rasa autentik.

Di Indonesia, takoyaki sudah mengalami berbagai modifikasi, termasuk penggunaan isian alternatif seperti sosis, keju, ayam, atau udang agar lebih sesuai dengan selera lokal.

Takoyaki tidak hanya menjadi camilan lezat untuk dinikmati sendiri, tetapi juga bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan, terutama di bulan Ramadhan. Banyak orang mencari makanan praktis dan lezat untuk berbuka, sehingga takoyaki bisa menjadi pilihan takjil yang menarik.

Chef Devina Hermawan, yang dikenal dengan berbagai resep praktis dan inovatifnya, membagikan cara membuat takoyaki di Instagramnya yang tidak hanya lezat, tetapi juga bisa dibekukan untuk stok.

Dengan metode ini, Anda bisa membuat takoyaki dalam jumlah banyak, menyimpannya di freezer, dan menggorengnya kapan saja sesuai kebutuhan.

Ini tentu menjadi solusi praktis bagi yang ingin menikmati takoyaki dengan cepat tanpa harus membuat adonan dari awal setiap kali ingin menyantapnya.

Dengan rasa yang lezat dan tekstur yang sempurna, takoyaki ala Chef Devina Hermawan bisa menjadi pilihan yang menarik baik untuk konsumsi pribadi maupun untuk dijual.

Lalu, bagaimana cara membuat takoyaki frozen yang tetap garing di luar dan meleleh di dalam? Simak resep dan tipsnya berikut ini!