Resep Mochi Coklat Daifuku yang Kenyal dan Lembut ala Devina Hermawan, Cocok Jadi Cemilan Keluarga!

JawaPos.com - Mochi coklat daifuku adalah salah satu cemilan khas Jepang yang berhasil mencuri perhatian para pecinta kuliner di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Teksturnya yang kenyal dan lembut, dipadukan dengan isian coklat creamy yang meleleh di mulut, membuat mochi ini menjadi sajian manis yang sulit untuk ditolak.

Tidak hanya lezat, mochi daifuku juga memiliki tampilan yang menarik sehingga cocok disajikan dalam berbagai acara, mulai dari cemilan santai hingga hidangan spesial saat berkumpul bersama keluarga atau teman.

Bagi Anda yang ingin mencoba sensasi membuat mochi coklat daifuku sendiri di rumah, resep yang dibagikan oleh Devina Hermawan, seorang chef terkenal Indonesia, adalah pilihan tepat.

Devina dikenal dengan resep-resepnya yang praktis, mudah diikuti, dan menggunakan bahan-bahan yang sederhana namun tetap menghasilkan rasa yang istimewa.

Dengan mengikuti panduan dari Devina, Anda tidak hanya bisa menghadirkan camilan yang lezat tetapi juga mendapatkan pengalaman menyenangkan dalam membuatnya sendiri di dapur, berikut adalah caranya:

Bahan Adonan Mochi:

200 gram tepung ketan putih

150 gram gula pasir