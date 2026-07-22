Resep Gochujang Coconut Chicken, Ayam Saus Santan Pedas yang Gurih dan Creamy

Potret gochujang coconut chicken yang praktis namun tetap kaya rasa. (Sumber: instagram.com/@foodeanie)

JawaPos.com - Jika ingin mencoba olahan ayam dengan cita rasa yang berbeda, Gochujang Coconut Chicken bisa menjadi pilihan yang menarik.

Hidangan ini memadukan ayam berkulit yang dimasak hingga renyah dengan saus santan yang creamy, gochujang yang pedas, serta aroma khas daun jeruk yang menyegarkan.



Dilansir dari Instagram @foodeanie, resep ini cocok dijadikan menu makan siang atau makan malam karena proses memasaknya relatif singkat, tetapi menghasilkan rasa yang kaya dan menggugah selera. Disajikan bersama nasi hangat atau sayuran, menu ini dijamin membuat makan menjadi lebih nikmat.



Perpaduan gochujang dan santan menghasilkan saus yang unik, yaitu pedas, gurih, dan creamy dalam satu hidangan. Ayam dimasak dengan kulit menghadap ke bawah sehingga menghasilkan tekstur renyah di bagian luar, namun tetap juicy di dalam.



Tambahan daun jeruk memberikan aroma segar yang menyeimbangkan rasa pedas dan gurih dari saus, membuat hidangan ini terasa lebih kompleks tetapi tetap mudah dinikmati.



Bahan-Bahan

Bahan Ayam

4 potong paha ayam tanpa tulang dengan kulit

1 sdm paprika bubuk

1 sdm bawang putih bubuk

1 sdm cabai bubuk

1 sdm gochugaru



Bahan Saus

1 buah bawang merah, cincang halus

2 siung bawang putih, cincang

1-2 sdm gochujang (sesuaikan tingkat kepedasan)

1 sdm pasta tomat

400 ml santan

3 lembar daun jeruk, sobek-sobek



Pelengkap

Daun kucai atau daun bawang iris

Nasi hangat

Brokoli rebus atau kentang rebus sesuai selera



Cara Membuat Gochujang Coconut Chicken

1. Bumbui Ayam

Lumuri paha ayam dengan paprika bubuk, bawang putih bubuk, cabai bubuk, dan gochugaru hingga merata.

2. Masak Ayam

Panaskan wajan dengan sedikit minyak.

Masak ayam dengan posisi kulit di bawah selama sekitar 6-7 menit hingga kulit renyah dan berwarna keemasan.

Balik ayam dan lanjutkan memasak hingga matang.

Angkat lalu sisihkan.

3. Buat Saus

Gunakan wajan yang sama agar sari daging ayam ikut memperkaya rasa saus.

Tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum.

Masukkan gochujang dan pasta tomat, lalu aduk hingga tercampur rata.

Tuangkan santan, kemudian tambahkan daun jeruk.

Masak selama 5-10 menit hingga saus sedikit mengental dan rasanya semakin kaya.

4. Masukkan Ayam

Masukkan kembali ayam ke dalam saus.

Masak beberapa menit hingga ayam terbalut saus dan bumbunya meresap.

5. Sajikan

Taburi irisan daun kucai atau daun bawang.

Sajikan bersama nasi hangat, brokoli rebus, atau kentang rebus sesuai selera.



Gunakan paha ayam karena kandungan lemaknya membuat daging tetap juicy setelah dimasak. Saat menggoreng, biarkan kulit ayam matang tanpa sering dibalik agar hasilnya benar-benar renyah.

Santan sebaiknya dimasak dengan api kecil hingga sedang supaya tidak pecah dan menghasilkan tekstur saus yang lembut. Jika ingin rasa yang lebih pedas, jumlah gochujang dapat ditambah sesuai selera tanpa mengurangi keseimbangan rasa.



Selain disajikan dengan nasi putih hangat, hidangan ini juga cocok dipadukan dengan nasi merah, mashed potato, kentang panggang, atau mi. Anda dapat menambahkan jamur, wortel, atau paprika ke dalam saus agar hidangan semakin kaya nutrisi. Taburan wijen sangrai dan perasan jeruk nipis juga dapat memberikan aroma serta rasa yang lebih segar.



Gochujang Coconut Chicken merupakan menu ayam yang menawarkan perpaduan rasa pedas, gurih, dan creamy dalam satu sajian. Tekstur ayam yang renyah berpadu dengan saus santan yang kaya rempah menjadikannya pilihan sempurna untuk menu makan keluarga maupun hidangan spesial di akhir pekan.