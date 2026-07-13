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Zulfa Putri Hardiyati
Senin, 13 Juli 2026 | 10.25 WIB

Resep Nasi Goreng Tek-Tek Autentik dengan Aroma Terasi Khas, Praktis Dibuat di Rumah ala Devina Hermawan

Resep Nasi Goreng Tek-Tek Autentik dengan Aroma Terasi Khas, Praktis Dibuat di Rumah ala Devina Hermawan (YOUTUBE DEVINA HERMAWAN) - Image

Resep Nasi Goreng Tek-Tek Autentik dengan Aroma Terasi Khas, Praktis Dibuat di Rumah ala Devina Hermawan (YOUTUBE DEVINA HERMAWAN)

JawaPos.com - Salah satu makanan Nasi goreng tek-tek selalu punya tempat istimewa di hati pecinta kuliner Nusantara.

Suara khas wajan yang beradu dengan spatula, aroma bawang dan terasi yang menggoda, serta rasa gurih manis yang sederhana namun nagih menjadikan menu ini identik dengan kehangatan malam dan kenangan jajanan kaki lima.

Tak heran jika nasi goreng tek-tek kerap dicari sebagai menu praktis yang mampu menghadirkan rasa “abang-abang” meski dimasak sendiri di rumah.

Resep nasi goreng tek-tek ini dibagikan oleh kanal YouTube Devina Hermawan, yang dikenal menghadirkan racikan rumahan dengan cita rasa yang tetap autentik dan mudah diikuti.

Bahan Bumbu Halus

·       5 siung bawang merah

·       4 siung bawang putih

·       2 butir kemiri

·       2 sdt terasi bubuk

·       2 buah cabai merah

Editor: Hanny Suwindari
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